Сполучені Штати оголосили новий пакет допомоги Україні на понад два мільярди доларів. Туди увійдуть боєприпаси до "Patriot", системи ППО, снаряди, розвідувальні безпілотники.

І допомога Україні буде не тільки воєнною, а й політичною - обіцяють в Конгресі. І вже запропонували резолюцію щодо оголошення росії терористичною державою. Всі деталі розкаже далі наш спецкор у Сполучених штатах - Дмитро Анопченко.

Спершу - про новий мілітарний пакет. Дійсно, два мільярди сто мільйонів доларів. І це здебільшого боєприпаси. Пентагон не робить таємниці із того, що замовили для України.

Це додаткові ракети для ЗРК "Patriot", снаряди для артилерійських систем калібром 105 та 203 міліметри. А ще - коштом цих грошей профінансують закупівлю безпілотників "Puma" та весь комплекс зусиль щодо навчання українських військових, технічного обслуговування зброї, яка передається Україні. Що тут важливо - це не будуть поставки зі складів Пентагону, ці гроші перерахують виробникам для забезпечення "українських контрактів". І те, що я чую зараз від військових: поставки й замовлення боєприпасів - пріоритет на найближчі місяці й найближчі пакети. Україні хочуть допомогти не тільки поповнити арсенали, компенсувати те, що витратять зараз під час боїв, але і створити запаси. Бо вже з осені гроші з військового бюджету планують витрачати більше на поставки та закупівлю засобів протиповітряної оборони. А літо - час якраз запастись боєприпасами.

Не сидять, склавши руки, і у Конгресі. Першою реакцією на підрив греблі - ми говорили про це в ефірі - стало звернення конгресменів до президента Байдена із вимогою надати ATACMS та F-16 і прискорити поставки танків "Abrams".

І от зараз маємо ще одну ініціативу.

Це законопроєкт про внесення росії до списку спонсорів тероризму. Пам'ятаєте, наскільки широко ця ідея обговорювалася. Однак Держдеп не був готовий до такого кроку, але останні події підштовхнули конгресменів знову це питання ініціювати. Демократ від Каліфорнії Тед Лью разом з колегами з обох партій стверджує, що "влада російської федерації за вказівкою Путіна продовжує просувати акти міжнародного тероризму проти політичних опонентів та держав".

Тому час ухвалити рішення, із яким вагалися. Тоді одним із найбільших аргументів «проти» були побоювання, що через новий статус росії може зірватися зернова угода. І що це ускладнить роботу гуманітарних організацій на окупованих територіях.

Тому Лью і прописав окремим рядком виняток-положення із цього закону, що "не можуть бути підставою для санкцій щодо будь-кого, хто займається експортом сільськогосподарської продукції з України або наданням гуманітарної допомоги Україні". Це убезпечує міжнародні організації, що надають допомогу українцям на тимчасово окупованих росією територіях від того, що вони де-факто співпрацювали б з владою чи чиновниками "терористичної держави". Нехай вся співпраця й обмежується тим, що вони привозять продукти та ліки людям, що постраждали через війну - громадянам України, які не змогли покинути домівки й досі живуть на контрольованих росією територіях.

Ну і те, що я чую тут, у конгресових кулуарах: в офісах ще кількох законодавців (зокрема, з українського кокусу - групи підтримки України) пишуться законопроєкти, які мають стати відповіддю на дії росії й на підрив греблі на Херсонщині.