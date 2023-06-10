Коли саме скіфське золото повернуть до України - чіткої дати наразі немає.

Скіфське золото повертається в Україну! Майже десятиліття за скарби, що перебували в Амстердамі, точилися запеклі бої в судах Нідерландів. росія прагнула присвоїти їх собі. Україна ж відкрила юридичний фронт і цього не дозволила.

Історію нелегкої, але визнаної перемоги розповість мій колега Юрій Куций.

Майже дев'ять років судової тяганини за скіфське золото

І нарешті - довгоочікуваний вердикт! Юридичний фронт, який всі дев'ять років тримали Мін'юст, Мінкульт, МЗС та адвокати Нідерландів - отримав перемогу. Дев'ятого червня Верховний суд Нідерландів постановив - повернути скіфське золото Україні. Рішення оскарженню не підлягає!

Кому мають бути повернуті так звані кримські скарби, державі Україна чи до музеїв Криму? Апеляційний суд у жовтні 2021 року постановив, що повернення відповідних музейних експонатів має бути здійснено державі Україна. Це рішення залишається в силі, його сьогодні підтримав Верховний суд Нідерландів.

Рішення нідерландського суду одразу привітали в Україні. І назвали його історичним.

Володимир Зеленський, Президент України:

Колекція, яка зберігалася в нашому Криму, але зараз не може бути повернута до Криму зі зрозумілої причини: її не можна віддати окупантові, злодієві. Звичайно, вона буде в Криму, коли в Криму буде український прапор. Насправді цю логіку підтвердив найвищий судовий орган Нідерландів. І це ще один доказ того, що голландський народ, голландське суспільство та держава справді знають, як бути лідерами у захисті верховенства права та цінностей цивілізації.

Андрій Єрмак:

Тріумф справедливості буде й в інших справах, які стосуються злочинів росії. Ми повернемо все, що належить нашій нації.

Олександр Ткаченко:

Це рішення - історичне. І дає нам більше впевненості в тому, що згодом ми повернемо те, що у нас вкрали росіяни. Так, це довготривалі процеси, але ми вже розуміємо як маємо діяти.

Боротьба за скіфське золото точилася серйозна. росія всіма способами намагалася протидіяти, щоб скарби не були повернуті Україні. А передісторія цьому така: у лютому 2014 у Нідерландах відкрилася виставка "Крим - золотий острів у Чорному морі", де саме й експонувалася колекція скіфського золота. Та коли росіяни вдерлися в Україну й анексували Крим - в судах почали вирішувати - кому ж повертати ці коштовності - музею в окупованому Криму чи Україні? росія наполягала, що це вже їх скарб.

Ігор Чаленко, політолог, голова Центру аналізу та стратегій:

Вони хотіли показати, що Крим, як історично склалося ніби, належав російській федерації, російській імперії, і що історія скіфів - це також є історією певної міри російської федерації, що знову ж таке є абсолютною підміною понять, так само як вони роблять з Київською Руссю.

В усіх судових інстанціях росіяни зрештою програли. І це історичний прецедент - кажуть політологи. Верховний суд Нідерландів дав чіткий сигнал кремлю, що Крим був, є і буде українським.

Ігор Чаленко, політолог, голова Центру аналізу та стратегій:

Це надважливе рішення для України. Нідерланди традиційно підкреслювали, що Крим - український, і, дійсно, зараз - це чергове підтвердження з боку Феміди в Нідерландах.

В Мін'юсті України у 2019-му році оцінили страхову вартість колекції скіфського золота в 10 мільйонів євро. Водночас історики кажуть, експонати насправді, безцінні.

Олександр Алфьоров, історик, військовослужбовець:

Там є золоті предмети, срібні, бронзові, там є зброя, прикраси, там є ліплені горщики, тобто це загалом колекція, яка метафорно названа "золотом скіфів". Це предмети, які є спадком України від кількох народів, а саме: від скіфів, сарматів та готів. Ці предмети представляють унікальне зібрання.

Коли саме скіфське золото повернуть до України - чіткої дати наразі немає. Інтригою залишається й те, де зберігатимуть коштовності до деокупації Криму.