В таких міжнародних організаціях як ООН, Червоний Хрест немає лідерів, там лише політики. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив експерт Украінського інституту майбутнього Іван Ступак.

"В цих міжнародних організаціях є тільки політики, там лідерів немає. Також не забувайте, що російська федерація в окремих організаціях є донором, дає суттєві гроші. Вони змушені ось таким чином "плясати". Але по-хорошому, ці організації повинні були одразу відрядити каравани, вантажі, їхати туди", - зазначив Ступак.

Він додав: "Вони кажуть "нас не пускають", то покажіть хто? Там позиція така. Це не позиція міжнародної організації, яка хоче бути лідером. Ну і лобізм росіян".

Також Ступак розповів, чи потребує трансформації ООН.

"Я думаю, що після війни це питання буде більш ніж доречним. Зараз є багато країн, які на момент створення ООН були маленькими, а зараз вони великі: Індія, Китай, які спробують на своїх умовах створити цю організацію. Багато країн боїться посилення впливу Китаю, Індії, Пакистану, тому можливо таким чином зупиняють цей процес. Так, організація вже неактивна", - резюмував експерт.