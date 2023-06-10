Винахідники з Рівненщини створили дрон-детектор. Пристрій здатен виявляти ворожі коптери на відстані до трьох кілометрів. Йдеться про ті апарати, що літають з дистанційним керуванням та скидають віддалено боєприпаси на позиції наших воїнів.

Таким чином розробники сподіваються, що їхній прилад допоможе убезпечити наших захисників на нулі. Як працює дрон-детектор - розкажуть мої колеги.

Цей пристрій створили винахідники з Млинова. І назвали його дроном-детектором. Запевняють: він здатен виявляти інші безпілотники.

Сергій Тітков, головний інженер, співзасновник компанії з виробництва дронів:

Наш девайс працює на частоті від 2400 до 2525 мегагерців. Всі "Мавіки" там, інші фірми дронів, які зараз використовуються на передовій для скидання різних, так сказати, подарунків, то наш пристрій їх буде бачити, відображати й детектити.

Важить менше кілограма. Міцний і водонепроникний. До того ж - простий у користуванні. Створений якраз для польових умов. Хлопці навіть одягнули його в камуфляж, щоб замаскувати.

Для чистоти експерименту випробовуємо детектор у полі, де немає жодних радіохвиль, які б перешкоджали роботі пристрою. Майстри встановлюють його доволі швидко.

Чекаємо кілька хвилин і детектор починає сигналізувати про небезпеку з неба.

Олександр Поліщук, керівник технічного відділу:

Вже хлопці злетіли. Вони знаходяться орієнтовно десь два кілометри від нас, безпосередньо вже прибори фіксують те, що є дрон в цьому напрямку. Рекомендую зразу брати декілька, щоб ви розуміли, з якої сторони буде летіти дрон. Який апарат спрацьовує, відповідно ви стежете, куди він направлений - стежете за тією стороною або краще ховаєтесь, якщо ви вже це чуєте.

Хлопці кажуть, затялися ідеєю розробити такий прилад, коли зрозуміли, що нині на фронті триває війна дронів. Тож його створили спеціально для українських захисників, які нині перебувають на нулі. Прилад вже протестували військові.

Дмитро Ренжин, співрозробник дрона:

Ми сьогодні пробували наш детектор з воїнами. Ми абсолютно задоволені тестами. Отримали від воїнів фіт бек також. Вони дуже схвально відгукуються про нього. Ми пройшли від Міністерства оборони також перевірку, і ми схвалені.

Дрон-детектор уже запустили у виробництво. Прилад значно дешевший від закордонних аналогів.

Дмитро Ренжин, співзасновник компанії:

Привозять дуже дорогі аналоги, які вартують мільйон і більше, тому ми вирішили розробити наше українське, яке буде доступне для кожного воїна.

Також млинівські винахідники розробляють мініверсію свого дрона-детектора. Він буде розміром з рацію.