Неймовірна історія кохання військовослужбовця та психологині з Авдіївки [ Редагувати ]
Вона розтопила його броню, а він став тим, на кого чекала усе своє життя. Юрій із Полтавщини закохався в Ладу з Авдіївки. Про неймовірну історію кохання - дивіться далі.
Лада, я дуже сильно тебе кохаю.
Це освідчення стало для Лади абсолютною несподіванкою.
Я такого ще ніколи не переживала у своєму житті.
А організувати його допомагали всі. Побратими Юрія обирали каблучки, медики принесли чоловікові старовинну вишиванку.
Ірина Кудрик, головна медсестра лікарні реабілітації й паліативної допомоги:
Він нам попередньо зізнався у цьому, ми зі свого боку вирішили допомогти йому у цьому, зорганізувати це. І підтримати, найперше - підтримати.
Юрій родом із Полтавщини й до великої війни не мав військового досвіду. Та це не завадило стати на захист Батьківщини.
Юрій, військовослужбовець Збройних сил України:
Людьми їх назвати не можна, це мерзота, повна мерзота. І ця мерзота 1 березня при обстрілі Харківської ОДА забрала в мене тата. Відтоді я дав собі слово, я все одно помщуся. І так я помстився.
"Цілунок війни". Так Юрій жартома називає своє поранення. Вже півтора місяця він перебуває на реабілітації.
Юрій, військовослужбовець Збройних сил України:
Потрібно трошки працювати над собою, трошки працювати. І в жодному разі, в жодному разі не хилити голову донизу. І в жодному разі не жаліти себе, і не дозволяти робити це іншим.
Ладу Юрій побачив за кілька днів після приїзду до лікарні Юрій.
Я не давав доступу людям до себе досить довгий час. Але коли я побачив свою половинку. Так скажемо, з мого серця броня стекла.
Психологу неслухняний пацієнт спершу не сподобався, бо відмовлявся лікуватися.
Лада, кохана Юрія:
Я йому запропонувала, що буду ходити з ним на крапельниці, і буду розмовляти з ним. Він погодився і каже: "Добре. Але від початку до кінця ви будете сидіти, і мені щось розказувати."
І зрештою, магія трапилася.
Лада, кохана Юрія:
Я подивилася Юрію в очі, і побачила там ту глибину і ту теплоту, яку може дати людина, яка пройшла пекло.
Місяць залицянь, розмов та зустрічей, і Юрій досяг свого.
Військовий каже: любов і підтримка коханої надали сил, і він вже впевнено крокує без милиць. А Лада захоплюється його наполегливістю.
Лада, кохана Юрія:
Це той воїн, який першим вийшов у соціум. І в крамниці, коли люди хотіли відкрити двері, чи сумку піднести. Це була милиця у дверях, і казав: "Мені не потрібно допомагати, я нормальна повноцінна людина, я впораюсь сам"
Яким і де буде весілля - поки інтрига. Головне, що в наречених є мрії, які вони прагнуть втілити.
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