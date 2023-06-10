Надзвичайні ситуації, які пов'язані із великими розливами води завжди супроводжуються погіршенням санітарно-епідеміологічного стану. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини"епідеміолог, доктор медичних наук, професор Наталія Виноград.

"Не треба бути дуже великим фахівцем. Ми можемо чітко стверджувати, що надзвичайні ситуації, які пов'язані із великими розливами води завжди супроводжуються погіршенням санітарно-епідеміологічного стану і несуть загрозу виникнення масштабних санітарних ускладнень. На першому місці завжди будуть кишкові інфекції. У нас літо і ми в сезоні ризику кишкових інфекцій, тому тут буде декілька груп інфекцій, які стануть нам випробуванням", - зазначила Виноград.

Вона додала: "Якщо говорити по кишковій групі, наслідки перші вже є. Вони просто будуть зростати. Наступним підуть інші інфекції: гастроентерити, може холера, бактеріальні різнопланові інфекції, гепатит А. Це класика. Це природою створення. Тут йде комбіноване ураження. Ризик епідемій є. Їх буде одразу декілька. Накладатись буде одна на іншу та прийдеться розвертати додаткові сили та засоби, щоб надати допомогу".