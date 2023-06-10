Аби кожен боєць міг опанувати свої емоції, психологи Нацгвардії застосовують безліч інструментів.

"Офіцер душі" - так в умовах війни стали називати психологів. Вони допомагають опанувати емоції - бійцям на фронті, цивільним - в тилу. Кількість звернень до психологів зросла в рази, у порівнянні з довоєнним часом, а відтак - виник дефіцит фахівців.

Наш наступний сюжет - про додаток, який здатен допомогти й психологам, і їхнім клієнтам - спробувати самим побороти свої страхи.

Вибухи та постріли, поранення та втрата побратимів. Війна важким катком проходить по душах наших захисників. Дуже часто військові, що повертаються додому, потребують не лише фізичної, а й психологічної допомоги.

Віталій Бурденюк, старший офіцер відділу психологічного забезпечення головного управління Національної гвардії України:

Дуже багато чого залежить від понесених втрат. Багато чого залежить від завданих втрат противнику. Багато чого може залежати від характеру дій чи ми наступаємо, чи ми відступаємо, чи ми знаходимось в обороні.

Якщо командир - голова підрозділу, то психолог - його душа, наголошують бійці зі стажем. Його робота - підтримувати воїнів, які переживають постійний стрес, надихати та підтримувати.

Олена Іванова, начальник відділу психологічного забезпечення головного управління Національної гвардії України:

Коли кадровий військовий чи мобілізований військовий втрачає відчуття цінності власного життя або цінності життя побратимів - це означає, що людина зламана. І для того, щоб нам бути непереможними, ми повинні бути високопрофесійними. Ми повинні бути високо мотивованими.

Аби кожен боєць міг опанувати свої емоції, психологи Нацгвардії застосовують безліч інструментів. Зокрема, використовують сучасні технології. Ось онлайн-тренажер із когнітивної психології, який можна завантажити на мобільний телефон чи комп'ютер.

Олександр Тен, засновник благодійного фонду:

Цей продукт є тренажером для самостійного поліпшення свого психологічного стану. Це не є лікуванням, і ми на це вказуємо.

Тренажер містить комплекс вправ - на стресостійкість, можливість подолати тривожність і паніку. Це і завдання для фізичного навантаження, і вправи на дихання, і когнітивно-поведінкова терапія.

Олександр Тен, генеральний директор благодійного фонду:

На цей момент ми співпрацюємо з відомством України, з університетом Міноборони, Національної поліції та сил Національної Гвардії. Наша ціль - це доопрацювання сервісу та його розповсюдження для особового складу, а також іншого цивільного населення, яке постраждало від війни.

Розробники радять робити вправи онлайн-тренажера щодня впродовж мінімум трьох тижнів. Тоді ефект від тренувань був кращим, а емоційна витримка - потужнішою.