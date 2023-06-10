Парламент ухвалив звернення до Організації Об’єднаних Націй, парламентів та урядів її держав-членів у зв’язку з черговим актом тероризму російської федерації - підривом Каховської гідроелектростанції.

"Підрив греблі Каховської гідроелектростанції став продовженням російської політики геноциду Українського народу та черговою промовистою відповіддю кремля політикам держав, які закликають до мирних перемовин із Російською Федерацією на будь-яких умовах", - йшлось в додатку до законопроекту.

В зв'язку з новим терористичним актом РФ Верховна рада України закликала уряди та парламенти іноземних держав, Організацію Об’єднаних Націй та інші міжнародні організації рішуче засудити російський терористичний акт, вчинений на Каховській гідроелектростанції та визнати Російську Федерацію державою-спонсором тероризму, а її дії - екоцидом та геноцидом українського народу.