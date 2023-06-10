Міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що уряд планує спростити механізм отримання субсидій в Україні. Після змін достатньо буде подати коротку заявку та інформацію про склад родини. Про це повідомляється в ефірі телемарафону.

Міністр повідомила, що для отримання коштів буде достатньо подати коротку заявку та інформацію про склад родини, а далі Міністерство соціальної політики самостійно збиратиме інформацію про доходи та майно.