рф готувалась до підриву ГЕС: розвідка опублікувала перехоплення [ Редагувати ]
росіяни знову підтвердили причетність до підриву Каховської ГЕС. Окупант розповів, що ще до підриву дамби вони проводили евакуацію військових та вивозили зброю. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони в Telegram.
Військовий рф розповів про затоплення позицій після підриву Каховської ГЕС та визнав, що вони відбирали човни в місцевого населення.
Чергове підтвердження зумисного підриву окупантами греблі на Каховській ГЕС міститься у перехопленій телефонній розмові рашиста, який на момент теракту знаходився на півдні України, зі своєю дружиною.
Окупант розповів, що брав участь в евакуації військових та зброї. Втім, жодної допомоги місцевому населенню з їх боку надано не було.
Ми тільки себе евакуювали.
Він також розповів, що стрімкий підйом води став несподіванкою, адже їх завчасно попередили, що великої повені не буде.
Взагалі сказали, що вода не підніметься сильно. Тому ми речі не збирали. Потім вже як сильно притисло, швидко всі все рятуйте.
по темі
Окупанти двічі мінували Каховську ГЕС перед тим, як її підірвати 6 червня
У понеділок, 22 травня, представника Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що легіон "Свобода росії" та "РДК" дійсно проводять операцію на території Бєлгородської області
Заступник генерального секретаря ООН Мартін Гріффітс заявив, що російські військові не дають допомогти населенню лівого берега Херсонської області
Всі українці знають, що в травні заведено вітати мам з Днем матері, але не всім відомо, що в календарі офіційних свят також знайшлося місце татам
У пʼятницю, 9 червня, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив про те, що окупанти знову обстріляли Херсон