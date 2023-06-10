росіяни знову підтвердили причетність до підриву Каховської ГЕС. Окупант розповів, що ще до підриву дамби вони проводили евакуацію військових та вивозили зброю. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони в Telegram.

Військовий рф розповів про затоплення позицій після підриву Каховської ГЕС та визнав, що вони відбирали човни в місцевого населення.

Чергове підтвердження зумисного підриву окупантами греблі на Каховській ГЕС міститься у перехопленій телефонній розмові рашиста, який на момент теракту знаходився на півдні України, зі своєю дружиною.

Окупант розповів, що брав участь в евакуації військових та зброї. Втім, жодної допомоги місцевому населенню з їх боку надано не було.

Ми тільки себе евакуювали.

Він також розповів, що стрімкий підйом води став несподіванкою, адже їх завчасно попередили, що великої повені не буде.