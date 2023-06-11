Для здоров'я собаки правильне харчування відіграє найважливішу роль. Як і люди, наші чотирилапі друзі потребують збалансованого та поживного раціону, який забезпечить їх усіма необхідними вітамінами, мінералами та іншими поживними речовинами.

Основні види корму

Існує кілька типів кормів для собак, які можна розділити на такі категорії:

Сухий. Це найбільш популярний тип корму для собак, який складається із сухих гранул, що містять усі необхідні поживні речовини. Він має довгий термін придатності, зручний для зберігання та економічний. Існує безліч видів сухого корму для собак, проте не всі вони підходять для всіх порід та індивідуальних особин. Його не рекомендується давати вихованцям, які мають проблеми зі шлунково-кишковим трактом. Також не всі тварини можуть переносити сухий корм через індивідуальні особливості травної системи.

Консерви Це вологий корм, який продається у банках чи пакетах. Зазвичай містить більше води, ніж сухий корм, що робить його апетитнішим для собак. Однак улюбленці, які страждають від проблем з нирками або сечовивідною системою, можуть потребувати спеціальної дієти, яка не включає велику кількість вологого корму. Також собаки, схильні до захворювань зубів та ясен, можуть потребувати іншого виду харчування, оскільки вологий корм може сприяти утворенню нальоту на зубах.

Напіввологий. Це суміш сухого та консервованого корму, яка містить приблизно 30% вологи. Зазвичай цей вид корму виробляється у формі м'ясних шматочків, які покриті соусом чи желе. Зручний для годування собак під час поїздок чи на прогулянках. Однак напіввологий корм може містити більше консервантів та барвників, ніж інші види. Крім того, його вартість може бути вищою, ніж сухого.

Природний. Це корм, який складається з натуральних продуктів, таких як м'ясо, овочі та фрукти. Він не містить штучних добавок та консервантів, але потребує більше часу та зусиль для приготування. Потрібно правильно підбирати інгредієнти, щоби корм вийшов збалансованим.

На що звернути увагу?

Вибираючи корм для собаки, зважайте на кілька важливих факторів. По-перше, потрібно визначити вік, породу та фізичну активність вихованця, тому що кожна з цих характеристик може впливати на систему травлення собаки та потреби в поживних речовинах. По-друге, варто звернути увагу до складу корму. Він повинен відповідати рекомендаціям ветеринара та не містити шкідливих інгредієнтів, таких як штучні барвники, консерванти та ароматизатори. По-третє, необхідно враховувати індивідуальні потреби та уподобання собаки, тому що не всі тварини однаково люблять певні типи корму. Також варто проконсультуватися із ветеринаром. Він огляне вашого вихованця та підкаже, який тип корму йому підходить з урахуванням стану здоров'я та особливостей.