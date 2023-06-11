Церква всіх святих уже довгий час закрита для прихожан, адже потребує реставрації.

У Києво-Печерській лаврі сьогодні вперше молилися за упокій Івана Мазепи. Понад 300 років тому гетьмана було піддано анафемі російською імперською церквою за небажання коритися московії. Нині у Лаврі відновили історичну й духовну справедливість. А також оголосили про старт реставрації храму, побудованого за кошти гетьмана, і створення музею Івана Мазепи. Більше - в сюжеті Ніни Коломієць.

Всіхсвятська церква Києво-Печерської лаври. Шедевр українського бароко XVII століття. Над брамою - герб гетьмана Івана Мазепи.

Максим Остапенко, в. о. генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра":

Мазепа зробив унікальний внесок в історію Києво-Печерської лаври, взагалі розбудови Києва після руїн. І взагалі ансамбль Києво-Печерської лаври - барочний, найбільш яскраві барочні пам'ятки були збудовані коштом і за підтримки гетьмана Івана Мазепи.

Ще за життя гетьмана імперська церква наклала на нього прокляття за непокору. Його здобутки намагалися усіляко викреслити з історії. Тепер - настав час для поновлення імені Мазепи і вшанування його пам'яті, наголошують священнослужителі.

Архімандрит Авраамій, в. о. намісника Свято-Успенської Києво-Печерської лаври:

Сьогодні, власне, у всіхсвятському храмі, котрий був побудований на кошти гетьмана, ктитора Лаври Івана Мазепи 325 років, сьогоднішня неділя, неділя всіх святих, для Лаври - це храмове свято. Від сьогоднішнього дня в повсякденних лаврських молитвах біля лаврських святинь звучатимуть молитви за визначних діячів.

Церква всіх святих уже довгий час закрита для прихожан, адже потребує реставрації. У Мінкульті заявляють - дітище Івана Мазепи буде відновлено.

Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України:

Сьогодні, в тому числі при допомозі ЮНЕСКО, ми оголошуємо про початок робіт створення проекту реставрації церкви мазепинської і початку робіт стосовно створення музею Мазепи. Чому це важливо в час війни? По-перше, це дуже символічно, ми продовжуємо роботи по збереженню нашої української спадщини і вшановувати пам'ять гетьмана, який зробив надзвичайно великий внесок у збереження української спадщини.

Церква є частиною Світової спадщини ЮНЕСКО, а тому міжнародна організація взялася допомогти у проведенні реставраційних робіт.

К'яра Децци Бардескі, професорка, Liason Officer Офісу ЮНЕСКО в Києві:

Цей проект фінансується урядом Японії. Було розроблено спеціальну документацію, обладнання для 3D-моделювання було надане німецькою компанією. Також це стало можливим завдяки спонсорам із Франції та України. Ми б хотіли завершити всі роботи до початку зими, тому що низькі температури можуть завадити реставраційним роботам.

Також на території Лаври, в Онуфріївській вежі, планують створити музейний центр, присвячений Івану Мазепі та його добі, - і вже представили перші експонати - зокрема, Євангеліє матері гетьмана, Марії Магдалини Мазепиної, а ще - вишиту ікону 17-ого століття.