"Віктор" - проти шахедів. Україна отримала від Чехії мобільні зенітно-кулеметні установки. Зброя такого типу має полегшити роботу захисникам українського неба. Вони зможуть швидше виявити ціль, ліквідувати та оперативно покинути небезпечну зону.

Як опановують нову зброю українські військовослужбовці - бачив Євген Бригар.

На наших очах наші захисники знищують у небі повітряні цілі. Але замість ворожих дронів і ракет - сьогодні повітряні кульки. Так українські зенітники відточують влучність - вчаться потрапляти у не надто великі цілі за допомогою мобільних зенітно-кулеметних установок "Віктор".

Стрілок мобільної зенітної установки з позивним "Скоба", з новою зброєю працює лише кілька днів. До цього разом із побратимами - у складі стрілецького батальйону - брав участь у бойових діях поблизу Авдіївки. Жартома каже: пересівши на нову техніку, пішов на підвищення.

Позивний "Скоба", військовослужбовець Збройних сил України:

Після навчання всі приходять в палаточне містечко і діляться враженнями тільки позитивними. Хочуть і хочуть дальше стрілять, їхати на полігон і ніхто, можна сказать, даже не заморюється.

Бійці додають - зенітки мають безліч перваг - швидкострільність, легкість у наведенні, мобільність... Воїн із позивним "Борода" 2014-го року працював на Донеччині - мав справу з радянською зеніткою - ЗУ-23-2. Полював у небі на ворожі безпілотники. Тепер, каже, разом із зеніткою "Віктор" робити це буде значно легше і... безпечніше.

Позивний "Борода", військовослужбовець Збройних сил України:

Командир і водій знаходяться в машині. Стрілок і навідник знаходиться тут. Це все ефективно в тому плані, що бистро відпрацювали і покинули точку. Щоб не було прильоту і машина не пострадала

Влучно знищувати цілі допоможе сучасний коліматорний приціл. А також дальномір, який показує відстань до ворожого об'єкту, його курс і швидкість. Виконавши задачу, воїни мають змогу якнайскоріше полишити небезпечну зону - автомобіль має високу прохідність. При цьому коштує не дорого. Як і боєприпаси до неї. Кілька сотень випущених снарядів - значно дешевші за пуск ракети ППО, наголошують командири. До того ж у зенітників є досить широкий вибір - чим заряджати зброю.

Позивний "Навєс", командир підрозділу зенітно-кулеметних засобів:

Калібр - 14,5мм. Бронебійні, осколочно-зажигатєльні, розривні.

Ближче до фіналу навчань бійці доповідають командувачу об'єднаних сил - тепер захищати небо над Україною буде значно легше. Зокрема, й під час підступних нічних атак з боку росіян.

Лазер наводиться на ціль. Через те, що водій - спостерігач, він бачить в прибор ціль. Наводить лазер на ціль, лазер підсвічується, до двох кілометрів світить, наводить на ціль і тоді стрілок може робити випередження і вести прицільний вогонь.

Аби зрозуміти всі тонкощі роботи чеських зеніток, генерал-лейтенант і сам стає до зброї.

Сергій Наєв, генерал-лейтенант, командувач об'єднаних сил ЗСУ:

Я хочу подякувати нашим іноземним партнерам, зокрема, у цьому випадку - Чехії. Вони якісно готують у технічному плані ці установки. Вони вже мають технічні переваги від тих кулеметних установок, які є на озброєнні, ЗУ-23-2. Це зовсім інший підхід. Зроблено, як сказав мені член екіпажу, для людей. Більш комфортна і більш ефективна у прицілюванні, наведенні та знищуванні повітряних цілей.

Збройні сили України мають на озброєнні близько сотні чеських зенітних установок. Частина з них - уже боронить українське небо. Ще кілька - потрібні для таких навчань, як сьогодні.