Україна отримала від Чехії мобільні зенітно-кулеметні установки: як бійці опановують нову зброю [ Редагувати ]
"Віктор" - проти шахедів. Україна отримала від Чехії мобільні зенітно-кулеметні установки. Зброя такого типу має полегшити роботу захисникам українського неба. Вони зможуть швидше виявити ціль, ліквідувати та оперативно покинути небезпечну зону.
Як опановують нову зброю українські військовослужбовці - бачив Євген Бригар.
На наших очах наші захисники знищують у небі повітряні цілі. Але замість ворожих дронів і ракет - сьогодні повітряні кульки. Так українські зенітники відточують влучність - вчаться потрапляти у не надто великі цілі за допомогою мобільних зенітно-кулеметних установок "Віктор".
Стрілок мобільної зенітної установки з позивним "Скоба", з новою зброєю працює лише кілька днів. До цього разом із побратимами - у складі стрілецького батальйону - брав участь у бойових діях поблизу Авдіївки. Жартома каже: пересівши на нову техніку, пішов на підвищення.
Позивний "Скоба", військовослужбовець Збройних сил України:
Після навчання всі приходять в палаточне містечко і діляться враженнями тільки позитивними. Хочуть і хочуть дальше стрілять, їхати на полігон і ніхто, можна сказать, даже не заморюється.
Бійці додають - зенітки мають безліч перваг - швидкострільність, легкість у наведенні, мобільність... Воїн із позивним "Борода" 2014-го року працював на Донеччині - мав справу з радянською зеніткою - ЗУ-23-2. Полював у небі на ворожі безпілотники. Тепер, каже, разом із зеніткою "Віктор" робити це буде значно легше і... безпечніше.
Позивний "Борода", військовослужбовець Збройних сил України:
Командир і водій знаходяться в машині. Стрілок і навідник знаходиться тут. Це все ефективно в тому плані, що бистро відпрацювали і покинули точку. Щоб не було прильоту і машина не пострадала
Влучно знищувати цілі допоможе сучасний коліматорний приціл. А також дальномір, який показує відстань до ворожого об'єкту, його курс і швидкість. Виконавши задачу, воїни мають змогу якнайскоріше полишити небезпечну зону - автомобіль має високу прохідність. При цьому коштує не дорого. Як і боєприпаси до неї. Кілька сотень випущених снарядів - значно дешевші за пуск ракети ППО, наголошують командири. До того ж у зенітників є досить широкий вибір - чим заряджати зброю.
Позивний "Навєс", командир підрозділу зенітно-кулеметних засобів:
Калібр - 14,5мм. Бронебійні, осколочно-зажигатєльні, розривні.
Ближче до фіналу навчань бійці доповідають командувачу об'єднаних сил - тепер захищати небо над Україною буде значно легше. Зокрема, й під час підступних нічних атак з боку росіян.
Лазер наводиться на ціль. Через те, що водій - спостерігач, він бачить в прибор ціль. Наводить лазер на ціль, лазер підсвічується, до двох кілометрів світить, наводить на ціль і тоді стрілок може робити випередження і вести прицільний вогонь.
Аби зрозуміти всі тонкощі роботи чеських зеніток, генерал-лейтенант і сам стає до зброї.
Сергій Наєв, генерал-лейтенант, командувач об'єднаних сил ЗСУ:
Я хочу подякувати нашим іноземним партнерам, зокрема, у цьому випадку - Чехії. Вони якісно готують у технічному плані ці установки. Вони вже мають технічні переваги від тих кулеметних установок, які є на озброєнні, ЗУ-23-2. Це зовсім інший підхід. Зроблено, як сказав мені член екіпажу, для людей. Більш комфортна і більш ефективна у прицілюванні, наведенні та знищуванні повітряних цілей.
Збройні сили України мають на озброєнні близько сотні чеських зенітних установок. Частина з них - уже боронить українське небо. Ще кілька - потрібні для таких навчань, як сьогодні.
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