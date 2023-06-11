В Криму стався вибух: було пошкоджено ділянку залізниці [ Редагувати ]
В окупованому Криму сьогодні, 11 червня, стався вибух. В результаті інциденту було пошкоджено ділянку залізничного полотна.
Про це повідомляють проросійські Telegram-канали.
За даними російських пабліків, вибух у Криму стався просто перед залізничним складом. Машиніст локомотива, побачивши підрив полотна, встиг застосувати екстрене гальмування. Від вибухової хвилі в кабіні посипалося скло, сам машиніст не постраждав.
Самопроголошений прем'єр-міністр тимчасової російської окупаційної влади в Автономній республіці Крим Сергій Аксьонов повідомив, що через пошкодження залізничного полотна в Кіровському районі перекрили рух поїздів.
Для пасажирів організували трансфер автобусами, відновити шляхи обіцяють за 3-4 години.
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