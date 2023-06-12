"Дає концерти на Камчаткє": зʼявились цікаві подробиці про "труппу" Драматичного театру [ Редагувати ]
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про те, що окупанти намагались знайти людей, хто був в Драматичному театру під час бомбардування.
Цікаві подробиці про Драматичний театр та його "труппу". Продовжуючи розбирати масив здобутих у окупантів даних, виявилось, що окупанти намагались знайти людей, хто був в Драматичному Театру під час бомбардування. Але, головне, труппу театру.
"Так от ці ліцедії (по часу листа аккурат наша мраZота від культури почала перші вистави) далі свідчення про те, що це "Азов подорвал театр"(с) та всю іншу брехню, яку декларує рос пропаганда", - пише він.
Це - діячи (протсігосподі) культури. МраZота. Тепер за свої 10 серебнянніков свідчення дає концерти на Камчаткє. Достойна оцінка творчості. Не забуття. Не пробачення. Відплата немінуча.
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