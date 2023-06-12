Станом на ранок 12 червня рівень води у Каховському водосховищі продовжує знижуватись. З водосховища вже втрачено понад 72% або 14,395 куб.км води. Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

Станом на вечір 11 червня рівень води у водосховищі в районі Нікополя становив близько 9,04 м.

За даними Укргідрометцентру, відучора по гідропосту "Нікополь" вже немає можливості вимірювати рівні води оскільки вода відійшла від пункту спостережень. Наразі шукають можливі шляхи визначення рівня та об’єму води Каховського водосховища.

Рівень води в Дніпрі на позначці "Херсон" знизився на 2 метри й становить 3,6 метра. У середньому за останню добу утримується тенденція зниження рівня на 1-5 см за годину.

У районі природного парку "Нижньодніпровський" вода поступово сходить. Продовжується обміління акваторії у нацпарку "Кам’янська Січ" - на 8,5 метрів.

Рівень води річки Інгулець у створі Інгулецької зрошувальної системи повільно знижується. Натомість вода поступово продовжує прибувати в Миколаївській області.

Фахівці Державної екологічної інспекції, Держводагентства та мобільних лабораторій, у місцях, де це можливо, здійснюють постійний моніторинг якості води та повітря. Ми оперативно інформуватимемо про їх результати.

У Херсоні за ніч вода спала на 64 см. Затопленими залишаються 46 населених пунктів: 32 на правобережжі та 14 на лівобережжі.