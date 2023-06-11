Знищення рашистами дамби Каховської ГЕС призведе до ефекту доміно, і зачепить регіони як нижче, так і вище за течією Дніпра. З технічної точки зору найважча ситуація буде на Дніпропетровщині, де два райони залишаться без питної води.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив президент Асоціації водоканалів Дмитро Новицький.

Бачу чотири важливих шари проблеми. Перша за все, це гуманітарна проблема у зв'язку з відсутнім водопостачанням. І є пряма загроза життю та здоров'ю людей.

Це безумовно економічна пробелма. Ця ситуація вплине на роботу підприємств, відповідно вони зараз будуть зупинятися. Наприклад, у Кривому Розі є одне з таких містоутворюючих підприємств , яке зараз зупиниться, відповідно не буде виплачена заробітна платня, не сплачені податки. І це буде ефект доміно, адже це тягне за собою і соціальні проблеми.

У звязку з тим, що не виплата заробітної платні, відсутність елементарних послуг, тягне за собою і зміну демографічної картини цілих регіонів, тому що люди не зможуть жити у таких умовах і будуть переїжджати до інших регіонів.

Ну і четверта проблема - це екологіна, її важко перецінити, тому що наслідки ще багато років будемо відчувати та підраховувати проблеми.

Підрив дамби вплине на цілі регіони нижче і вище за течією Дніпра. Тому що коли будували цю дамбу, Дніпро підняли на рівень 16 метрів. Вода підтримувалась на певному рівні, і зараз у деяких районах зникне вода в колодязях, зникне у тих водозаборах, які існували багато років і існували відповідно до рівня Дніпра, або водосховища.

Дніпропетровщина постраждає у звязку з тим, що принаймні два райони - Нікопольський і Криворізький - зараз будуть мати проблеми водопостачання. А, наприклад, Херсонська область, там навпаки, відбудеться підтоплення певних територій. З технічної точки зору, найбільші проблеми будуть на Дніпропетровщині.