У страшному ДТП на Прикарпатті загинули п'ятеро хлопців (фото, відео) [ Редагувати ]
У селі Іванівці Коломийської територіальної громади сталася страшна дорожня аварія, жертвами якої стали п'ятеро людей - керманич автомобіля "Volkswagen passat" та четверо пасажирів. Про це повідомила поліція Івано-Франківської області.
Аварія сталася 11 червня, близько 22 години вечора. Поліцейські встановили, що 31-річний водій "Volkswagen passat", рухаючись зі сторони села Саджавка в сторону міста Коломия, не обрав безпечної швидкості руху та не врахував дорожні обставини. Відтак допустив зіткнення з деревом.
На момент аварії в салоні автомобіля окрім водія було четверо пасажирів: 1990, 2003, 2004 та 2005 років народження. Всі вони мешканці села Саджавка. Четверо чоловіків загинули на місці. 19-річний пасажир загинув у кареті швидкої допомоги.
Правоохоронці призначили інженерно-транспортну експертизу транспортного засобу, щоби встановити його справність.
по темі
Під Броварами поліцейська насмерть збила військового, який перебігав дорогу в невстановленому місці
Увечері 9 червня у Печерському районі столиці відомий блогер Сергій Данилець потрапив у ДТП – водій чудом вижив та знаходиться у тяжкому стані у лікарні
В середу, 31 травня, в Індії автобус зірвався в гірську ущелину
Судді Олексію Тандиру, який влаштував ДТП на блокпосту в Києві, сьогодні, 27 травня, оберуть запобіжний захід
Вища рада правосуддя дала згоду на тримання під вартою судді Олексія Тандира, якого підозрюють у наїзді автомобілем на бійця Національної гвардії в Києві