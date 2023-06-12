У селі Іванівці Коломийської територіальної громади сталася страшна дорожня аварія, жертвами якої стали п'ятеро людей - керманич автомобіля "Volkswagen passat" та четверо пасажирів. Про це повідомила поліція Івано-Франківської області.

Аварія сталася 11 червня, близько 22 години вечора. Поліцейські встановили, що 31-річний водій "Volkswagen passat", рухаючись зі сторони села Саджавка в сторону міста Коломия, не обрав безпечної швидкості руху та не врахував дорожні обставини. Відтак допустив зіткнення з деревом.

На момент аварії в салоні автомобіля окрім водія було четверо пасажирів: 1990, 2003, 2004 та 2005 років народження. Всі вони мешканці села Саджавка. Четверо чоловіків загинули на місці. 19-річний пасажир загинув у кареті швидкої допомоги.

Правоохоронці призначили інженерно-транспортну експертизу транспортного засобу, щоби встановити його справність.