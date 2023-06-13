"Площа підтоплення скоротилась вдвічі": у ДСНС розповіли про наслідки повені на Херсонщині (відео) [ Редагувати ]
На правобережній Херсонщині рівень води на ранок 13 червня впав на 2,7 метра порівняно з 8 червня, коли був максимальним. Підтопленими залишаються понад 70 населених пунктів, але площа підтоплення скоротилася вдвічі.
Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив директор Департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС України Віктор Вітовецький.
По даних нашого Гідрометцентру, зараз рівень (води - ред.) вже впав від максимального значення, яке було на 8 число на ранок, на 2,7 метра, навіть трошки більше зараз. Вода відступила суттєво, тому площа підтоплення скоротилась вдвічі.
Рівень води по прогнозу Гідрометцентру буде падати ще протягом двох тижнів і досягне природних значень.
На сьогодні залишаються підтопленими понад 70 населених пунктів, але ми спостерігаємо суттєве зменшення кількості осіб, які бажають евакуюватися. Тому що всі бачать тенденцію до зменшення рівня води, до осушення... На сьогодні у нас понад 2700 осіб евакуйовано...
Росіяни продовжують обстрілювати наші евакуаційні групи, нажаль, зазнають поранень люди.
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