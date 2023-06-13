На правобережній Херсонщині рівень води на ранок 13 червня впав на 2,7 метра порівняно з 8 червня, коли був максимальним. Підтопленими залишаються понад 70 населених пунктів, але площа підтоплення скоротилася вдвічі.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив директор Департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС України Віктор Вітовецький.