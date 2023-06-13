"Вдалося знищити 10 крилатих ракет": Ігнат розповів про наслідки нічного ракетного удару (відео) [ Редагувати ]
Вночі 13 червня ворог завдав удару зі стратегічної авіації - восьми бомбардувальників Ту-95мс з району Каспію, а також кількома ударними дронами з південного напрямку.
Загалом рашисти випустили 14 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та до чотирьох БпЛА "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил знищено 10 крилатих ракет та один ударний дрон. У Кривому Розі ракета влучила у житловий п’ятиповерховий будинок.
Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Ракети повітряного базування Х-101/Х-555... Спочатку було залучено 8 літаків стратегічної авіації Ту-95. З району Каспію, зазвичай звідти вони випускають свої ракети. Ну і власне вночі звідти ракети долетіли до Украіни, була оголошена повітряна тривога, як бачимо, на жаль, є такі наслідки...
Вдалося знищити в першій хвилі атаки 10 крилатих ракет, а вже під ранок противник знову здійснив пуски з території Каспію. Було помічено в небі три стратегічних бомбардувальники, очікувалась друга хвиля атак. Щоправда, лише одна ракета досягла території нашої держави і була знищена близько 7:00 нашою протиповітряною обороною.
Виснажують нашу ППО вони (окупанти - ред.) не просто так. Власне тими дронами камікадзе вони дозовано починають діяти на різних ділянках фронту, не так багато дроків камікадзе сьогодні, лише кілька залітало в Харківській області, їх збивали.
Противник намагається виснажити нашу ППО таким чином, щоб ми витрачали на поріняно дешеві БПЛА боєкомплект. І відповідно витзначає місця розташування наших зенітних ракетних систем для того. щоб при наступних ударах коригуватисвої дії, прокладати якісь інші маршрути.
Зараз обстріли фактично ідуть регулярно, використовуються усі типи озброєнь, які ворог собі може дозволити.
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