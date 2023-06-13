Вночі 13 червня ворог завдав удару зі стратегічної авіації - восьми бомбардувальників Ту-95мс з району Каспію, а також кількома ударними дронами з південного напрямку.

Загалом рашисти випустили 14 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та до чотирьох БпЛА "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил знищено 10 крилатих ракет та один ударний дрон. У Кривому Розі ракета влучила у житловий п’ятиповерховий будинок.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.