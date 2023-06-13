Компенсація за зруйноване: як відновлюють житло на Дніпропетровщині

Компенсацію за зруйноване майно люди отримують з місцевого бюджету - від 80 до 400 тисяч гривень. Якщо житло не підлягає відновленню - влада пропонує за виділені гроші купити будинок. Як це все працює, дивіться далі.