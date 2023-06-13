Окупанти вночі атакували 14 ракетами та 4 "шахедами" - Генштаб [ Редагувати ]
У ніч на 13 червня росія атакувала Україну "шахедами" та ракетами Х-101/555, є влучання, повідомили у Генштабі ЗСУ.
Попередньо, ворог застосував 14 крилатих ракет Х-101/555, з яких 10 було знищено протиповітряною обороною. Також завдав авіаційного удару 4 "шахедами", 1 - знищено нашими захисниками.
Кривий Ріг. Є влучання в п'ятиповерховий будинок та інші цивільні обʼєкти інфраструктури. На жаль, є постраждалі у вкрай важкому стані. Інформація уточнюється.
Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, внаслідок влучання ракетного удару є загиблі та поранені. Під завалами багатоповерхівки знаходяться люди.
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