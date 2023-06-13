Лідери Франції, Німеччини та Польщі узгодили позиції щодо захисту України [ Редагувати ]
Перспективи членства в НАТО та гарантії безпеки для України. Напередодні ввечері лідери Франції, Німеччини та Польщі провели саміт у Парижі. Так званий Веймарський трикутник узгоджував позиції щодо захисту України перед двома великими міжнародними подіями - зустріччю групи "Рамштайн" та самітом НАТО. Найважливіше зі сказаного - далі в сюжеті.
Веймарський трикутник - неформальне об'єднання країн у складі Франції, Німеччини та Польщі - існує понад 30 років. Уперше лідери цих держав зібралися 1991-го, щоб допомогти Польщі подолати вплив комуністичного минулого та сприяти її вступу до НАТО та Євросоюзу. Місія успішно виконана, але група живе далі. І останнім часом тримає у фокусі українське питання. Саміт у Парижі не став винятком.
Приймав гостей у Єлисейському палаці президент Франції Еммануель Макрон. Першим прибув Анджей Дуда. Лідер Польщі приїхав переконати партнерів надавати Україні ще більше підтримки. А ще обговорити безпекову ситуацію і вступ України до НАТО - як ключову її складову.
Анджей Дуда, президент Польщі:
Україна чекає на чіткий сигнал щодо перспективи членства в Північноатлантичному альянсі. На сьогодні це найбільше очікування українського уряду, солдатів, захисників та всього українського суспільства. Це однозначно одне з найбільших завдань. Сподіваюсь, що прийдешній саміт НАТО у Вільнюсі принесе Києву добрі новини про те, що членство України в Альянсі видиме, що є світло в кінці тунелю.
Польща наполягає на якнайшвидшому приєднанні України до Альянсу. Разом з іншими країнами східної Європи, Варшава хоче запропонувати Києву на саміті у Вільнюсі певну дорожню карту. Ці напрацювання Анджей Дуда привіз до Парижа обговорити з партнерами. Утім, що Франція, що Німеччина разом зі Сполученими Штатами остерігаються ескалації ситуації з росією і скептично налаштовані на швидше приєднання України до НАТО. Водночас зосереджуються на наданні Україні безпекових гарантій. Яких саме і коли - питання досі відкрите.
Олаф Шольц, канцлер Німеччини:
Активні дискусії поміж нашими країнами щодо гарантій безпеки мають сенс. Німеччина і Франція, як і наші партнери - Сполучені Штати та інші, завжди прагнули обговорити це питання, щоб отримати результат. Дискусії тривають дуже активно і процес завершиться, коли спільне рішення буде на столі. Але одне відомо напевне - нам потрібно щось на зразок гарантій безпеки й в дуже конкретній формі.
Поки що єдиною конкретною формою гарантій безпеки є постачання Україні зброї. І партнери не мають наміру її припиняти. За словами Еммануеля Макрона, українська перемога - це запорука миру та безпеки на континенті.
Еммануель Макрон, президент Франції:
Ми посилили поставки озброєння, боєприпасів, бронетехніки та транспортних засобів. І постачатимемо й надалі згідно з графіком, який я дав президенту України Володимиру Зеленському. Ми завжди робили саме те, що обіцяли йому зробити, навіть у надзвичайно стислі терміни. Зараз поставки тривають, а також ми обслуговуємо техніку, яка зазнала пошкоджень.
Більше про надання боєприпасів, навчання пілотів, закрите небо над Україною та коаліцію винищувачів партнери говоритимуть на засіданні групи "Рамштайн", що відбудеться цього четверга у Брюсселі.
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Польща наполягає на якнайшвидшому приєднанні України до НАТО. Разом з іншими країнами Східної Єваропи Варшава хоче запропонувати Києву на саміті у Вільнюсі певну дорожню карту. Утім Франція та Німеччина остерігаються ескалації з росією і скептично налаштовані на швидке приєднання України до НАТО
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