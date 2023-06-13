У вівторок, 13 червня, голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що кількість загиблих через російський обстріл Кривого Рогу зросла до 10. При цьому ще одна людина залишається під завалами.

Станом на 13.00 - десять людей загинуло, один перебуває під завалами, 28 поранених, з них 12 у лікарнях міста в середньому, тяжкому та дуже тяжкому стані.

Втім рятувальна операція ще триває.

Вілкул також повідомив, що у середу, 14 червня, у Кривому Розі оголошено День жалоби.