Удар по Кривому Рогу: кількість загиблих та постраждалих зросла [ Редагувати ]
У вівторок, 13 червня, голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що кількість загиблих через російський обстріл Кривого Рогу зросла до 10. При цьому ще одна людина залишається під завалами.
Станом на 13.00 - десять людей загинуло, один перебуває під завалами, 28 поранених, з них 12 у лікарнях міста в середньому, тяжкому та дуже тяжкому стані.
Втім рятувальна операція ще триває.
Вілкул також повідомив, що у середу, 14 червня, у Кривому Розі оголошено День жалоби.
по темі
У вівторок, 13 червня, очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів про те, що російські військові в черговий раз відкрили вогонь по Херсону
У пʼятницю, 9 червня, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив про те, що окупанти знову обстріляли Херсон
В ніч проти вівторка, 6 червня, окупанти завдали ракетних ударів по Харкову. Зафіксовано "приліт" по центру міста
Окупаційні війська продовжують обстрілювати Донецьку область
У пʼятницю, Сумська область зазнала обстрілів з боку російських окупантів. Внаслідок обстрілів є жертви