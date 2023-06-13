У Києві встановлять близько 250 наземних укриттів [ Редагувати ]
У Києві планують встановити близько 250 модульних наземних укриттів. Столиця витратить на це 300 млн гривень. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Протягом 3-5 днів Департамент муніципальної безпеки КМДА спільно з Головним управлінням ДСНС України у місті Києві та головами районних адміністрацій столиці мають визначитися з кількістю необхідних для міста модульних наземних укриттів та місцями їх встановлення.
За його словами, таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Кличко повідомив, що наразі йдеться про придбання і встановлення 200-250 модульних бетонних укриттів. На це столиця виділить 300 млн гривень.
Мер міста додав, що очільники районів також мають надати дані щодо необхідності встановлення таких модулів на територіях шкіл та дитячих садків, де відсутні підземні укриття.
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