Влада Дніпропетровської області виділить родинам загиблих внаслідок ракетного удару рф по багатоповерхівці у Кривому Розі матеріальну допомогу у розмірі 300 тисяч гривень.

Про це повідомляє в Telegram глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисака.

"Найбільше горе - це 11 втрачених життів. Завтра у місті день жалоби. Родини загиблих можуть розраховувати на матеріальну допомогу від області - 300 тисяч гривень", - написав Лисак.

Наразі на місці ракетного удару працюють рятувальники, комунальники, волонтери. Розгорнули гуманітарні місії міжнародні благодійні організації. Також Працює пункт, де приймають заяви про пошкоджене майно.

"Після експертиз розумітимемо, чи можна відновити понівечену багатоповерхівку. Поки в будівлях поряд закривають плівкою та дерев'яними плитами вибиті вікна. Всі забезпечені їжею і меддопомогою", - додав глава ОВА.