Кулеба запросив Йорданію та Перу приєднатись до української формули миру [ Редагувати ]
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмови з главою МЗС Йорданії Айманом Сафаді та головним дипломатом Перу Аною Джервасі.
Про це повідомляє Кулеба у Twitter.
"Я розмовляв зі своєю перуанською колегою Аною Гервасі. Я вдячний Перу за принципову позицію, згідно з якою війна має бути негайно припинена, коли Росія виведе свої війська з України", - йдеться у повідомленні.
Міністр запросив Перу приєднатися до української формули миру та зусиль із притягнення Росії до відповідальності.
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