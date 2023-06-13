Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмови з главою МЗС Йорданії Айманом Сафаді та головним дипломатом Перу Аною Джервасі.

Про це повідомляє Кулеба у Twitter.

"Я розмовляв зі своєю перуанською колегою Аною Гервасі. Я вдячний Перу за принципову позицію, згідно з якою війна має бути негайно припинена, коли Росія виведе свої війська з України", - йдеться у повідомленні.

Міністр запросив Перу приєднатися до української формули миру та зусиль із притягнення Росії до відповідальності.