росію затопило дощами: всі плавають (відео) [ Редагувати ]
Після того, як російські війська підірвали Каховську ГЕС, спочатку російський Владивосток накрили зливи, а тепер черга дійшла і до Сочі.
Так, через дощі вийшла з берегів річка Мацеста. В результаті затопило автомобілі, прибудинкові території та приміщення на цокольних та перших поверхах.
За даними місцевої влади, в районі річки вночі за годину випало не менше 15 мм опадів. Мер міста Олексій Копайгородський заявив, що нібито постраждалих через затоплення немає, але підтоплені будинки на шести вулицях та дороги, пошкоджено газопровід. Крім того, у місті вирішили закрити пляжі.
Тим часом погода у Сочі не радує та опади ще очікуються.
"Ми ще очікуємо на опади", - зазначив Копайгородський.
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