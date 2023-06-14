Швеція передасть Україні 250 міношукачів після підриву Каховської ГЕС [ Редагувати ]
Шведське агентство з надзвичайних ситуацій запропонувало Україні 250 міношукачів для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС. Про це повідомила пресслужба уряду Швеції.
Вартість міношукачів становить 1,3 млн євро. Найближчим часом їх мають привезти в Україну.
Міністр цивільної оборони Карл-Оскар Болін повідомив, що Швеція відправить до України також місію у складі 250 саперів для прискорення розмінування.
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