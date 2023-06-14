Шведське агентство з надзвичайних ситуацій запропонувало Україні 250 міношукачів для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС. Про це повідомила пресслужба уряду Швеції.

Після підриву дамби росіянами вода змила й перенесла наземні міни та нерозірвані боєприпаси. Обладнання, яке отримає Україна, призначене для цивільного розмінування, воно має допомогти убезпечити райони, що постраждали від затоплення.

Вартість міношукачів становить 1,3 млн євро. Найближчим часом їх мають привезти в Україну.

Міністр цивільної оборони Карл-Оскар Болін повідомив, що Швеція відправить до України також місію у складі 250 саперів для прискорення розмінування.