Росія атакувала Одеську область "шахедами": сили ППО збили всі цілі [ Редагувати ]
Російська окупаційна армія, вночі 15 червня, атакувала Одеську область безпілотними літальними апаратами.
Про це заявив спікер Одеської ОВА Сергій Братчук в Telegram.
Під час повітряної тривоги в Одеській області лунали звуки вибухів. За попередньою інформацією, Російська Федерація випустила 13 "шахедів".
В ОВА зазначають, що всі ворожі цілі були знищені силами протиповітряної оборони.
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