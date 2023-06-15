Підрив Каховської ГЕС загрожує продовольчій безпеці світу. Так заявили в ООН. Адже на півдні України, яка вважається житнецею, змитий врожай и пересушені грунти. Катастрофа, влаштована російськими терористами, взагалі може знищити агропромисловість південних областей. І хоча збитки можна буде оцінити лише після відходу води, вже зрозуміло - наслідки постраждалі регіони відчуватимуть багато років.

Про те, чи зможуть ґрунти півдня ще колись годувати українців та про те, як екоцид підірвав міжнародну продовольчу безпеку - дивіться у сюжеті наших колег.

Полем із молодим соняшником їздить сільськогосподарська техніка. Це аграрії підживлюють та захищають рослини від бур'янів і шкідників. Щоб ті не витягнули з грунту поживні речовини й воду, яка відтепер...на вагу золота.

Артем, директор фермерського господарства:

Нам приходиться орендувати накопичувальні резервуари для води та купувати цю воду по 17 гривень за 1 куб.

Все через підрив росіянами Каховської ГЕС. Місце, в якому раніше аграрії безкоштовно отримували воду - висушене. Артему вода потрібна тільки для обприскування, й навіть так обробка усіх його полів, каже, обійдеться щонайменше у 50 тисяч гривень. А отже, здорожчає й збіжжя. Та найбільше зневоднення вплине на поля зрошення та тепличні господарства.

Артем, директор фермерського господарства:

Для них вода - це саме найважливіше. Дуже багато тепличного господарств, які зараз остались без води, вони просто безкоштовно віддають свою розсаду жителям.

Півмільйона гектарів земель Херсонської, Запорізької та частини Дніпропетровської областей залишились без води. Саме водосховищем забезпечувалися системи зрошення сільгоспугідь цих регіонів України, з яких аграрії збирали близько 4-х мільйонів тонн зернових та олійних культур щороку. А ще овочівництво....Що ж станеться з агропросектором Півдня, якщо не буде достатньо води?

Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради:

Ця територія буде зазнавати... втрачатися, потенціал родючості грунтів будуть з'являтися пилові бурі, які будуть піднімати в повітря весь родючий шар ґрунту.

Вже відомо про втрати більш ніж 100 тисяч тон продукції на правобережжі Херсонщини на затоплених 10 тисяч гектарах сільгоспземель.

Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України:

Мінімальна втрата наступні роки буде від 2 до 3 млн тон сільгосппродукції щороку.

А в грошовому еквіваленті ...

Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України:

Втрати в найближчі роки можуть бути до півтора мільярда доларів щороку.

Стільки недоотримає Україна через зниження експортного потенціалу, адже зернові (пшениця, ячмінь, кукурудза, соняшник, ріпак, соя) з південних регіонів - йшли на експорт. Й тут уже йдеться про загрозу продовольчій безпеці усього світу!

Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради:

Про це вже говорить і організація Об'єднаних націй, тому що відчутний вплив коли порядка 4.000.000 т зерна, не будуть спрямовані на зовнішні ринки.

В перші ж години після підриву росіянами ГЕС на світовій біржі ціни на продовольство пішли вгору на 4 відсотки:

Олег Пендзин, виконавчий директор "Економічного дискусійного клубу":

Що це означає? Це означає збільшення видатків бідних країн на закупівлю зерна для власного споживання. Що це означає? Це означає збільшення кількості людей, що вони не зможуть собі дозволити купити зерно по старих цінах. Тобто збільшення кількості голодуючих.

А чи буде дефіцит продуктів усередині країни? Катастрофа Каховської ГЕС скоротить на чверть загальний обсяг врожаю овочів.

Олег Пендзин, виконавчий директор "Економічного дискусійного клубу":

Чи вдарить це по цінах? Ні, не вдарить. Україна адаптувалася до тої ситуації, яка сталася власне минулого року,коли було тимчасово втрачені території.

Й ще торік аграрії перепрофілювалися й збільшили посіви потрібних культур в інших регіонах України.

Там сінокоси..сосєдські поля.. Тут семечка і в сосєда сємєчка, та й там рєбята теж сємєчку садили, ярі ячмені..воно все під водою сєгодня.

Миколаївщина. Ще один регіон, який потерпає від наслідків екоциду. Вадим показує свої посіви, вкриті водою. Після підриву росіянами каховської ГЕС Інгулець розлився і затопив прибережні території Снігурівської громади: і села, і сільгоспугіддя. Глибина річки над полем сягала 7 м.

Вадим Шеремет - голова фермерського господарства:

Вона вже згоріла, її вже немає. Люба культура, яка попадає під воду, згорає. Тільки вода зійде і вийде сонце, вона станет трухою.

Торік рашисти спалили посіви тутешніх фермерів, тепер - все, що висадив - втрачене. Ще з колишніми боргами не розрахувавшись, Вадим рахує нові збитки - близько півтора мільйона гривень. І це тільки в одному господарстві.

Вадим Шеремет - голова фермерського господарства:

Саме трагічне, що в цій воді багато всякого бактерії, ядів, хімії, пливе мазут, скот, мул. Хімічний склад почви буде мінятися.

За словами екологів, найбільшу небезпеку для власників затоплених сільгоспугідь становлять міни, перенесені водою й цьогорічна втрата врожаю. І стверджують: високих токсикологічних загроз для грунтів ця вода не несе, але на якості - позначиться.

Максим Сорока, знавець з екологічної безпеки:

Інший аспект - будуть виноситися водами сполуки важких металів, також сполуки нітрогену - це в нас нітрити нітрату і використання цієї води ну може загрожувати якості грунту.

Основним критерієм якості води еколог називає кількість у ній солі. Надмірна - шкодить чорноземам. Й припускає, що така загроза може постати на Півдні.

Максим Сорока, знавець з екологічної безпеки:

Деякі аграрії починають використовувати неглибокі свердловини, підземні води, які в цих регіонах засолені і поливати зрошувачі землі із засоленими водами - це перетворити їх поступово на солончаки.

Втім, за певних умов, кажуть у профільному міністерстві - агропотенціал Півдня поступово можна буде врятувати:

Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України:

Вирощуючи більш такі маржинальні культури у перших певних областях, у тому числі овочеві можна буде на крапельному зрошенні, залучаючи воду із артезіанських скважин, тому продукцію садівництва можна буде відновлювати. Але масштабні посіви зернових та олійних культур без водопостачання неможливо буде відновити.

За підрахунками експертів, ще щонайменше десяток років агрокомплекс півдня буде відчувати напслідки підриву Каховської ГЕС.