"Хочуть привернути увагу до себе": експерт розповів, чому Угорщина підтримує росію [ Редагувати ]
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто долучився до Петербурзького міжнародного економічного форуму та почав знову погрожувати Україні. Директор Інституту Центральноєвропейської стратегії Дмитро Тужанський розповів, навіщо Угорщина пішла на такий крок.
"Вони хочуть привернути увагу до себе своєю абсурдною поведінкою. Також вони хочуть проявити свою лояльність до росіян і це взагалі частина російської стратегії. Це така гра", - каже експерт.
Він зауважив, що Петер Сіярто жодного разу не подзвонив президенту Володимиру Зеленському під час повномасштабного вторгнення росії.
"Сіярто ні разу не телефонував нам і не їздив в Україну з моменту повномасштабного вторгнення, але він часто їздить в росію, і нещодавно приймали в Будапешті керівництво Росатому. Це жахлива політика, і політичні і інші наслідки вже помітні", - каже він.
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