Генсек НАТО Єнс Столтенберг залишиться на посаді ще на рік. Про це пише Financial Times. Йому просто не можуть знайти заміни. Жоден із кандидатів не отримав одностайної підтримки країн-членів Альянсу. А каденція Столтенберга закінчується вже у вересні. Про пошуки нового генсека розкаже Світлана Чернецька із Лондона.

Генеральний секретар НАТО обирається на два роки. Але у випадку Єнса Столтенберга, вийшло майже 9. А зараз світить ювілейний - 10-й рік. А все тому, що йому не можуть знайти заміну. Посада генсекретаря не військова, а політична. Тож і наступника йому шукають серед топ-чиновників світу. Але наразі - безрезультатно. Зазвичай останнє слово щодо призначення за Сполученими Штатами Америки - вони роблять найбільший внесок у бюджет НАТО. А там кажуть - дуже задоволені роботою Столтенберга.

Карін Жан-П'єр, прес-секретарка Білого дому:

Президент поки що не ухвалив рішення щодо цього. Але ми дуже чітко заявили, що вважаємо, що генеральний секретар виконав фантастичну роботу, справді чудову роботу в цей важкий час, цей історичний час війни в Україні, зокрема. І це його заслуга, що НАТО об'єдналося як ніколи, як воно показало свою силу. І ми цінуємо його зусилля та наполегливу роботу протягом останніх двох років.

Ще місяць тому Столтенберг наполягав, що точно йде з посади. Але, схоже, візит до Білого дому трохи пом'ягшив його позицію.

Джо Байден, президент США:

Ваше керівництво та Альянс пережили дійсно важливий період з точки зору відносин НАТО з Україною, і я вважаю, що ви виконали неймовірну роботу.

Війна росії в Україні - одна із причин залишити в НАТО все, як є. Адже новому генсекові треба буде входити в курс справ, а на це немає часу. Так само важливо довести до кінця приєднання Швеції до Альянсу. Його досі блокує Туреччина.

У Лондоні вважають, що з усіма цими завданнями чудово впорається британський міністр оборони. Сам Бен Воллес зовсім не проти очолити Північноатлантичний Альянс, тим паче, що за його плечима і військовий, і політичний досвід.

Прем'єр Ріші Сунак вважає, що новим генсеком має стати саме британець. Королівство - чи не найактивніший учасник Натівських операцій і одна із небагатьох країн, які добросовісно сплачують 2% ВВП на фінансування Альянсу.

Ріші Сунак, прем'єр-міністр Великої Британії:

Бен користується великою повагою серед своїх колег по всьому світові, особливо за ту роль, яку він відіграв в Україні та підтримку України. І Британія завжди була одним із найбільших вкладників НАТО.

Британський прем'єр лобіював кандидатуру Воллеса під час візиту до Штатів минулого тижня. Та повернувся з порожніми руками.

Джо Байден, президент США:

Британія має дуже кваліфікованого кандидата. Але ми ще матимемо багато дискусій поміж собою в НАТО, щоби визначити, яким буде результат.

Зазвичай генсеками НАТО стають не міністри, а лідери країн. Саме тому кандидатуру прем'єр-міністерки Данії Метте Фредеріксен називають більш вірогідною. Тим паче, що вона стала би першою жінкою на цій посаді. Минулого тижня Фредеріксен несподівано відвідала Білий дім, її розмова з Байденом тривала вдвічі довше, ніж планувалося. Втім, сама прем'єрка наполягає, що нової роботи не чекає.

Наступника генерального секретаря шукають шляхом консультацій на численних нарадах. Адже кандидатуру мають затвердити усі члени альянсу - зараз це 31 країна. І оскільки знайти гідну заміну Столтенбергові виявилося непросто, то це рішення можуть відкласти аж до наступного року.