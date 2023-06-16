Домовленості рф та Білорусі про розміщення російської тактичної ядерної зброї на територію РБ є показником того, що самопроголошений президент олександр лукашенко поступається все більшим контролем над країною кремлю.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

Він заявив, що таке рішення лукашенка є "безвідповідальним та провокаційним".

"Стосовно Білорусі, це ще один приклад того, як Лукашенко робить безвідповідальний і провокаційний вибір, щоби поступитися Кремлю ще більшим контролем над Білоруссю - всупереч волі білоруського народу", - сказав Міллер.

Крім того, ці дії свідчать і про безвідповідальність з боку кремля. Тем не менш, речник Держдепу підтвердив, що США поки що не бачать підстав для коригування позицій своїх ядерних сил.