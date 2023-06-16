У пʼятницю, 16 червня, мер Києва Віталій Кличко повідомив про ситуацію навколо будинку на вулиці Володимирській 21/20.

"Цей будинок, справді, не перебуває на обліку в реєстрі Міністерства культури України як обʼєкт культурної спадщини", - написав він.

Історія наступна. У 2005 році Головним управлінням охорони культурної спадщини КМДА було подано облікову документацію до Міністерства культури для занесення будинку до Державного реєстру нерухомих памʼяток України. Проте Міністерство своїм наказом від 05.07.2011 #511/0/16-11 визнало будинок таким, що не підлягає занесенню в реєстр - ніби-то, у звʼязку з невідповідністю критеріям, визначеним Постановою уряду від 27.12.2001.

"За інформацією фахівців Музею Історії міста Києва, в наявних історичних джерелах немає доказів виступу Михайла Грушевського на балконі саме цього будинку", - повідомив мер.

Але. Будинок разом зі збереженими спорудами Софіївської площі складає цілісний ансамбль цього історичного місця, де була проголошена незалежність України. Тому фахівці Департаменту охорони культурної спадщини, аби зберегти будинок, опрацьовують матеріали щоб взяти на облік цей обʼєкт, присвоївши статус памʼятки архітектури. А науковці продовжують працювати в архівах.

"Відділ інспекції ДОКС разом з благоустроєм міста здійснив комісійне обстеження будинку для фото фіксації та огляду його технічного стану. Будівельної техніки на обʼєкті не виявили, роботи там не ведуться. Департамент охорони культурної здійснює нагляд за об"єктом і готує документи, щоб якомога швидше він отримав охоронний статус памʼятки архітектури", - додав Кличко.