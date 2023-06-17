Ініціатива на полі бою зараз належить ЗСУ, відзначають західні воєнні аналітики, які прискіпливо спостерігають за українським наступом. Втім також додають, що на цьому етапі війни просування очікувано буде повільним, адже російська армія мала доволі багато часу, для зведення оборони.

Як оцінюють тактику та успіхи українців генерали НАТО? З Лондона розкаже наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька.

Важкі й жорстокі бої - так оцінюють ситуацію на передовій західні генерали та військові аналітики. Вони підтверджують, що українцям вдалося прорвати першу лінію оборони росіян на широкій ділянці фронту. І це було зовсім непросто. Бо після подолання окопів та бліндажів окупантів, доводиться проходити мінні поля, які добре прострілюються артилерією та дронами.

Джим Таунсенд, старший науковий співробітник "Центру нової американської безпеки":

росіяни обкопалися, у них була ціла зима, щоби викопати траншеї, щоби встановити перешкоди усіх типів. На думку спадає Перша світова війна, і ми побачимо її відтворення певною мірою в Україні. У росіян багато артилерії, і вони її використовують, щоби поламати броньовані колони, які намагаються прорватися через мінні поля.

Західні генерали погоджуються із вибраною тактикою ЗСУ. Армія атакує по всьому фронтові, щоби окупанти до останнього не могли спрогнозувати, де відбудеться основний удар. Крім того, це розтягує сили росіян уздовж передової й не дає їм можливості скупчитися для потужної оборони.

Руперт Джоунз, генерал-майор армії Великої Британії у відставці:

Українці проводять такі собі рейди, випробовують різні місця, щоби зрозуміти, де росіяни можуть бути вразливими, намагаючись переганяти російські резерви від однієї позиції до іншої. І тут дуже доречна згадка про Першу світову, бо насправді в 1918 саме це робила британська армія, коли вона врешті прорвала німецькі лінії, і тоді почався каскад. У такому наступі, зазвичай, є така собі фальшива фаза, коли прогрес вимірюється метрами, але врешті-решт відбувається прорив.

Генерал Джоунз пророкує ще важчі бої, коли ЗСУ наблизяться до головної лінії оборони окупантів, це ще 15-20 кілометрів від нинішніх позицій. А вирішальна фаза операції почнеться тоді, коли командування вирішить щодо напрямку основного удару. Аналітики погоджуються, що Києву не надали необхідного озброєння для того, щоби цей наступ став блискавичним. А тому він може зайняти місяці.

Чіп Чепмен, генерал-майор збройних сил Великої Британії у відставці:

Одна із речей, які грають на користь Україні, це зростаюча партизанська війна, яку ми бачимо навколо головних цілей українців - Мелітополя, Бердянська і Маріуполя. І якщо можливий удар в глибині окупованих сил, це допоможе зламати дух окупантів.

Іще однією перевагою українців аналітики називають високий моральний дух. На відміну від опонентів, які взагалі не знають, за що воюють. Значно слабша і підготовка. А от щодо втрат бронетехніки при наступі, то західних генералів це не дивує. Бо ж навіть армія НАТО при наступі зазнала б утрат. Головне, що вдається виживати екіпажам броньованих машин.