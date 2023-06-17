Стильні пращури! У Кропивницькому етноволонтери показали, в які гарні речі вбиралися наші прабабусі та прадідусі на початку минулого століття. Елементи вбрання та фотографії кропивницькі дослідники зібрали під час етноекспедицій селами Кіровоградщини. Далі у співпраці з місцевими майстрами відшили репліки.

Інна Тільнова, голова ГО "Баба Єлька":

Це спідниця, пошита за зразком із села Розумівка, Олександрівського району, вона із защіпками, із трьома оксамитовими стрічками та підбій. На кожній спідниці робили підбій, щоб вона була важчою, і ось так грала.

Стародавній одяг кропивницькі дослідники вишукують вже п'ять років у етноекспедиціях селами Кіровоградщини. І вирішили не просто їх зробити музейними експонатами, а дати шанс на друге життя.

Інна Тільнова, голова громадського об'єднання:

Ми знаємо, що на початку XX століття в дорадянські часи, українці були красивими, шляхетними, багатими, уже потім їх розкуркулювали, висилали в Сибір, забирали майно, і вони були змушені обмінювати свої шкіряні чоботи, керсетки, намиста на хліб. Мода - це про нашу ідентичність, адже одяг це також один із проявів нашої ідентичності,

До модного етнопроєкту долучились кілька місцевих майстринь. Нині вони відшивають репліки на керсетки, спідниці, сорочки та свитки.

Аліка, майстриня:

Швейна археологія, бо не можна розбирати речі, а потрібно зрозуміти, як воно саме пошите, усі технологічно дуже відрізняються від сучасного. Отака гарна свитка, вона у сучасності як пальто, отака вишивка, яку я ніде не бачила за більш ніж 30 років, що я шию.

Інна Тільнова, голова громадського об'єднання:

Ось це називається юпка. І саме таку юпку смарагдового кольору ми побачили в бабусі в селі Бірки, Олександрівського району. Наша майстриня, з якою ми співпрацюємо, взяла її повністю для дослідження, перезняла кожен сантиметр, замалювала. Подивіться, як раніше оздоблювали кишені, хіба це не фантастика, дивіться, як красиво.

Для створення реплік майстрині використовують лише натуральні тканини. Та максимально дотримуються секретів наших прабабусь.

Аліка, майстриня:

У такої спіднички підбій у нас різноколірний чи ще якийсь. Дуже полюбляємо такі речі, коли можна вивернути якоюсь гарною підкладкою.

На роботу чи на прогулянку. Етноактивісти кажуть, таке вбрання підійде до будь-якої нагоди.

Інна Тільнова, голова ГО "Баба Єлька":