Литва - відданий друг України, який активно допомагає їй у війні. Зараз країна готовить новий пакет допомоги, деталі якого має оголосити після Рамштайну. У суботу, 17 червня, під через телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" міністр закордонних справ Литовської Республіки (2012-2020) Лінас Лінкявічус розповів перші деталі нового пакету допомоги.

Да, готовится очередной план поддержки. Это касается не только обороны, но и другие реформы, которе приблизят Украину к НАТО. Особый упор делается на боеприпасы, поскольку их потребность действительно большая, она постоянно увеличивается, для защиты беспилотников.

"Полмиллиона евро - трастовый фонд НАТО для поддержки Украины. Я бы подчеркнул, что Это не только государственная помощь, но и гражданская. Всякие структуры неправительственные, которые держат контакт для выявления необходимой помощи, - додав він.