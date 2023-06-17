Постійні обстріли: у Херсонській облраді розповіли про оперативну ситуацію [ Редагувати ]
У суботу, 17 червня, під через телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський розповів про оперативну ситуацію у Херсонській області.
Оперативна ситуація, на жаль, складна, не припиняються обстріли. Станом на зараз сьогодні ми одну людину втратили. Зараз іншим медики надають допомогу. Ворог не припиняє обстріли, не дивлячись на те, що зараз максимум зусиль іде на ліквідацію наслідків їх теракту. Велика кількість території й наших будинків підтоплена і люди потребували евакуації.
"Але хочу подякувати нашим Збройним силам, вони зараз максимально ведуть контрбатарейну боротьбу. І намагаються створити якомога безпечні умови для тих волонтерів, які зараз надають допомогу українцям", - додав він.
Також він розповів про ситуацію з рівнем води у області:
Вода відходить. Зранку її рівень був менш ніж 1,5 метра. Зараз ситуація зберігається, як тільки вода відходить, почнуть працювати вибухотезніки.
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