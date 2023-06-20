Підрив Каховської ГЕС: кількість жертв знову зросла [ Редагувати ]
Унаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС станом на вівторок, 20 червня, загинула 21 особа.
Про це повідомляє в Facebook МВС.
За даними ВСІ, у Херсонській області підтопленими все ще залишаються 595 будинків.
Також через обстріли ворога зростає кількість загиблих та поранених. Наразі 21 особа загинула, зокрема 5 - через прицільні постріли росіян. Ще 28 отримали поранені, з них 16 - люди, які допомагають ліквідувати наслідки підриву ГЕС.
Раніше було відомо про 18 загиблих.
"Епідеміологічна ситуація стабільна та контрольована. Спалахів інфекційних захворювань не зафіксовано. Але вкотре нагадую про сувору заборону вилову та споживання риби в постраждалих районах. Працюють спеціальні патрулі, які відстежують такі факти", - сказано в повідомленні.
Також відомо, що спеціалісти на постійній основі відбирають проби води як технічної, так і питної води.
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