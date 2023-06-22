В Україні запускають Єдиний реєстр зброї: у МВС розповіли деталі (відео) [ Редагувати ]
З 23 червня в Україні запрацює Єдиний реєстр зброї. Це дасть змогу в електронному форматі обмінюватися даними. Сама процедура отримання дозволів буде спрощеною завдяки діджиталізації. Отримати послугу можна буде не виходячи з дому - через Єдине вікно громадянина або ж у зброярному магазині.
Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко.
У першу чергу кожен користувач зброї, кожен власник, отримає можливість зайти в особистий кабінет громадянина верифікувати себе, побачити ту зброю, яка сьогодні за ним рахується. Встановити відповідність цієї зброї та інформації, яка знаходиться в реєстрі. І найголовніше - громадянин через свій особистий кабінет зможе в першу чергу отримати інформацію про строк дії свого дозволу. І таким чином зрозуміти, коли необхідно звертатися через свій особистий кабінет для того, щоб продовжити дію дозволу.
Зауважу, що для продовження дії дозволу необхідно звертатися тільки тоді, коли підходить термін закінчення такого дозволу. Тобто говорити про те, що ті дозволи-книжечки, які є сьогодні на руках, і умовно, якщо громадянин, наприклад, 22 червня отримав свій дозвіл, це не означає, що з завтрішнього дня, з запуском Єдиного електронного реєстру зброї, є необхідність звертатися до органів поліції або суб'єктів господарювання для зміни такого дозволу.
Дозвіл буде діяти три роки. І фактично ми можемо говорити, що в повному обсязі реєстр зброї запрацює тоді, коли кожен громадянин змінить свій дозвіл на користування зброєю через три роки після припинення такого дозволу.
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