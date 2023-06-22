З 23 червня в Україні запрацює Єдиний реєстр зброї. Це дасть змогу в електронному форматі обмінюватися даними. Сама процедура отримання дозволів буде спрощеною завдяки діджиталізації. Отримати послугу можна буде не виходячи з дому - через Єдине вікно громадянина або ж у зброярному магазині.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко.