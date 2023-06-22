Фестиваль триватиме 3 дні, і тут не лише можна придбати книжки, а і відвідати кінопокази чи взяти участь у тематичних дискусіях.

Президент підписав закон про заборону ввезення книжок із Росії та білорусі. А українські літературні бестселери Володимир Зеленський погортав особисто - на "Книжковому Арсеналі-2023". Цей найбільший в країні видавницький форум відкрився сьогодні. На церемонії побувала і моя колега Ніна Коломієць.

У мистецькому арсеналі сьогодні людно і пахне свіжонадрукованими книгами. Організатори "Книжкового арсеналу" нам розповіли: до останнього не знали, чи вдасться у часи повномасштабного вторгнення зібрати такий масштабний захід. Кажуть, цього року фестиваль - скромніший за розмахом, але змістовніший.

Юлія Козловець, директорка фестивалю "Книжковий Арсенал":

Нас очікує попереду 3 дні фестивального двіжу, це 3 сцени всього, набагато менше, ніж раніше. Це 100 подій всього, кураторські програми.

Цього року на фестивалі навіть є окрема секція, присвячена книгам про нинішню війну. Її сьогодні відвідав і Президент Володимир Зеленський разом із Першою Леді. Подружжя обрали собі книги сучасних авторів про історію України, хроніки вторгнення, а також емоційні гойдалки під час війни. Присутні на фестивалі подякували Президенту за закон про заборону ввезення книг із рф і Білорусі, який він саме підписав сьогодні.

- Пане Президенте, можна вам подякувати за закон, який ви сьогодні підписали. Я, Тарас Шамайда, я писав вам петицію. Я вам дуже дякую. Рік довелося чекати, але це державницька позиція. - Будь ласка.

Попри бойові дії й руйнування потужностей деяких українських видавництв, цього року на фестивалі представлено рекордно багато новинок - понад 1300 найменувань, надрукованих уже в часи повномасштабної війни.

Олексій Ерінчак, засновник книгарні:

Цей "Книжковий Арсенал" вперше відбувається в новому форматі, не самі видавці представляють свої книжки, а продаж книжок переданий книжковим операторам, продавцям. Люди засумували за великими подіями, тим паче в книжковій сфері, звернулися до книжок після повномасштабного вторгнення, шоб зрозуміти історію України, культуру України, українську ідентичність. Це треба зрозуміти, і найпростіше це через книжки.

Фестиваль триватиме 3 дні, і тут не лише можна придбати книжки, а і відвідати кінопокази чи взяти участь у тематичних дискусіях. Фокус-тема фестивалю звучить так: "Коли все має значення".

Наталя Гуменюк, кураторка фокус-теми фестивалю:

Під час "Арсеналу" в рамках фокус-теми ми матимемо певну кількість дискусій, вони, можливо, нетипові для книжкового фестивалю, але вони є і в літературній програмі, ми будемо говорити, чи ми можемо роботи більше, про якесь відчуття провини, з яким живемо, чи можна із нього знайти якесь відчуття сили, як шукати цей ресурс. Ми з військовими говоримо про ту демократію, за яку воюють вони.

У програмі фестивалю заплановані зустрічі із військовими - письменниками, які пішли боронити Україну, а також із тими, хто почав писати, вже будучи у лавах ЗСУ, аби відчути єдність і краще розуміти історію України, яка нині пишеться на полі бою.