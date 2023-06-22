А про історію єдності з Україною пишеться, зокрема, на міжнародних майданчиках. Повертаємося до підсумків Лондонської конференції, про які нам розказав в ексклюзивному інтерв'ю прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Поговорили також про ЄС, і Каховську ГЕС. Послухайте.

Дякую за ваш час, пане прем'єр-міністре. Як ви можете підсумувати результати конференції? Які заяви чи конкретні дії особливо важливі для відновлення України?

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Друга конференція з відновлення України - перша була у Швейцарії, друга сьогодні - у Великій Британії, в Лондоні - одна з найбільших конференцій для Британії, для світу щодо відновлення України. Ми дійсно маємо хороші результати. Окрім дійсно практичних результатів, підписаних угод, меморандумів, декларацій, обіцяних коштів, довготермінових програм від Європейської комісії, Європейського союзу, 50 мільярдів на 4 роки, від Британії три мільярди фунтів на 3 наступних роки - вчора, власне, прем'єр Ріші Сунак оголосив про таку програму. Крім цього, дуже важливі меседжі цієї конференції - практично всі, починаючи з президентки Єврокомісії, всі наші партнери дуже чітко і голосно заявили, що Україна буде членом Європейського Союзу. Це важливий меседж, який став уже на цій конференції таким щоденним меседжем. Ще один дуже важливий меседж, до якого ми йшли практично рік і який майже всі партнери вчора оголосили дуже публічно і дуже голосно - росія має заплатити за агресію і за всі ці збитки, які нанесла державі Україна. Ми продовжуємо нашу роботу над створенням Міжнародного компенсаційного механізму для конфіскації заморожених російських коштів, для майбутніх репарацій, для майбутнього відшкодування цих сотень мільярдів доларів, які росія нанесла збитків нашій державі Україна.

Чи реально до кінця року отримати ці заморожені російські гроші? Бо за майже півтора року так ніхто не розробив механізму їх конфіскації.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Ми утворили відповідний реєстр збитків, спільно з міжнародними партнерами. Наступні два кроки - це утворити Міжнародну комісію й утворити відповідний Міжнародний фонд, де будуть акумулюватись ці кошти. Партнери уже почали інвентаризацію російських активів. Тому що ми розуміємо орієнтовні цифри, але інвентаризація, власне, зараз розпочалась, щоб ми розуміли вже це дуже конкретні цифри й дуже конкретні механізми. Перші кошти, конфісковані, ми очікуємо від Сполучених Штатів і від Канади, які надійдуть уже у власне новостворений фонд конфіскованих російських активів, Міжнародний фонд. Тут як раз ми працюємо, щоб це співпало в часі орієнтовно і сподіваємося, що це буде перший прецедент, який відкриє далі вже юридичні двері для інших партнерів, які мають ще якісь сумніви або вагаються, але ми активно над цим працюємо.

То скільки країн вже долучилися до відновлення України? На що ми можемо розраховувати

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Учасниками цієї конференції стала 61 країна. Інтерес колосальний, півтори тисячі учасників, ще декілька тисяч не змогли попасти на цю конференцію, але бажали. І маючи ось таку коаліцію для нашої відбудови, ми говоримо про те, що на цій конференції за ініціативи Президента України започаткувалась така коаліція відновлення України, чергова коаліція на нашу підтримку. Ми називаємо її "We build Ukraine" - "Ми будуємо Україну". Переконаний, що і бізнес, і міжнародні організації, і країни з задоволенням продовжать долучатися до цієї коаліції. Стосовно бізнесу, участі бізнесу, то ми заснували так званий бізнес-компакт, і вже 400 бізнесів долучилися своїм підписанням до цієї ініціативи щодо відновлення України.

Тут важливо згадати про реформи, бо для західного бізнесу важлива прозорість та відсутність корупції. І таких самих реформ чекає від нас Євросоюз, що зараз найголовніше в плані реформ?

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Безумовно, наші партнери хочуть бачити Україну абсолютно відкритою і підзвітною щодо тих інвестицій, які будуть здійснені в Україну. Ми робимо наше домашнє завдання щодо створення антикорупційної інфраструктури, але дуже ефективною є власне цифровізація всіх державних сервісів. Ми прибираємо державу зі спілкування з людиною, і це зменшує можливості корупції. Відповідно, ми продовжуємо цю роботу, я повторюю, це наше домашнє завдання - і для європейської інтеграції, і для членства в НАТО - але це також важливо для розвитку нашої держави. Це меседж щодо конкретних кроків нашої держави.

Ви згадали про НАТО, а ми ось нарешті почули, що Велика Британія підтримує пришвидшений вступ України до НАТО. Чого ми чекаємо від саміту Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі?

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

На сьогодні 20 країн-членів НАТО повністю підтримують інтеграцію України в НАТО. І це велика, це абсолютна більшість. Звичайно, ми маємо допрацювати й провести домашню роботу з усіма іншими союзниками, щоб мати повний консенсус. Це теж непросте завдання, працюємо над ним всі - і Президент, і уряд. Сподіваємося, що вже на саміті у Вільнюсі ми отримаємо дуже чіткі й дуже конкретні меседжі про те, коли і як Україна буде в НАТО. І це будуть не якісь далекі перспективи у майбутньому, незрозумілі, а дуже конкретні терміни в найближчому часі. Ми розуміємо, чого ми хочемо, ми дуже прямо комунікуємо про це з партнерами.

Чи мали ви нагоду поговорити з колегами про екоцид, завданий підривом Каховської греблі? Чи вже відома сума збитків?

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Звісно, ми мали цілий ряд двосторонніх зустрічей з лідерами держав, з міністрами закордонних справ, з керівниками міжнародних фінансових інституцій. Звичайно ж, у всіх у них питання щодо українського контрнаступу, як просувається. Звичайно, що у всіх у них є питання щодо трагедії на Каховці - це абсолютно резонансний терористичний акт зі сторони росії, який сколихнув увесь світ. І звичайно, ми обговорювали наслідки, обговорювали, як долати ці наслідки. Ми буквально найближчими днями вже публічно опублікуємо звіт Світового банку щодо нанесених збитків - це мільярди доларів щодо нанесеної шкоди для екології, для інфраструктури, для людей в Україні. Звіт буде опублікований, ми будемо бачити всі цифри. Я переконаний, що росія заплатить також і за це. Але, на жаль, життя людей, які загинули під час цієї трагедії, вже не повернеш.

З чим ви їдете до Києва, що важливо знати українцям з приводу загальної підтримки на Заході й чи не згасає вона з плином часу?

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Неможливо втомитися від загрози для цінностей цивілізованого світу, неможливо. Тобто весь цивілізований світ - всі суспільства, всі наші партнери - всі чітко розуміють, що ця війна несе загрозу не Україні, а несе загрозу світу. Світовій, глобальній світовій безпеці, тій моделі, яка була встановлена і трималася після Другої світової війни. І це дуже важливо відновити, ось цей баланс світової безпеки. Без перемоги України цей баланс відновити буде неможливо, світ зміниться драматично назавжди, і всі це розуміють. Тому я впевнений, що підтримка партнерів, вона не лише декларативна, що ми будемо з вами стільки, скільки буде потрібно. Ця конференція ще раз підтверджує дуже тверді наміри наших партнерів - підтримувати нас, рухатися вперед, Україна - майбутній член Європейського Союзу, Україна - майбутній член НАТО, Україна - цивілізована держава в родині цивілізованих держав світу, з демократичними цивілізованими цінностями.

Дякую вам за інтерв'ю, пане прем'єре.