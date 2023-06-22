Сім кроків до ЄС. Єврокомісія оцінила прогрес, якого Україна досягла на шляху до переговорів про приєднання до Євросоюзу. Для цього у Брюселі сьогодні міністри закордонних справ зібралися на неформальний саміт. Вердикт від дипломатів: Україна повністю виконала дві вимоги Єврокомісії у сфері судової реформи та медіазаконодавства.

На черзі тепер домашнє завдання - із 5 вимог від Єврокомісії - а це і боротьба з відмиванням коштів, антикорупційний закон, антиолігархічна реформа, а також реформи Конституційного суду та Вищої Ради правосуддя. Чи поставили нам дедлайн для виконання? І загалом які перспективи - дізнавалася Ірина Іванова.

Міністри закордонних справ країн-членів Євросоюзу зібрались у Стокгольмі - Швеція цього півріччя головує у Раді ЄС. Обговорювали просування України, Грузії та Молдови на шляху до переговорів щодо вступу до Євросоюзу.

Марош Шефчович, віцепрезидент Єврокомісії:

Ми оговорюємо нову стратегію розширення Євросоюзу, і що особливо важливо для Швеції, як голови Ради ЄС, конкурентоздатність європейської економіки, а також як нам приготувати себе як об'єднання до прийняття нових членів, а також що ще треба зробити, щоб країни-кандидати добре підготувалися.

Кожна з цих країн після заявки отримала умови, яких необхідно досягнути для здобуття статусу кандидата. І щодо України в Єврокомісії загалом позитивні враження.

Урсула фон дер Ляєн, голова Єврокомісії:

Українці кажуть нам, що коли уявляють своє майбутнє, то бачать, як стяг Євросоюзу майорить над містами. І в мене не має сумнівів, що Україна стане частиною ЄС. Попри війну Україна прискорила виконання поставлених завдань з неймовірною швидкістю. І ми у Європейському Союзі хочемо відповідати цим зусиллям та відданості. І саме тому сьогодні Європейська комісія представляє новий усний апдейт щодо прогресу, який Україна зробила у юридичній реформі, боротьбі з корупцією, створенні нових законів щодо свободи слова та нацменшин.

Нагадаю, Україна повинна виконати такі кандидатські критерії: провести реформування Конституційного суду і продовжити судову реформу, впровадити антикорупційні заходи, посилити боротьбу з відмиванням коштів, ввести антиолігархічний закон, ухвалити закони про ЗМІ та нацменшини.

Оцінка цих кроків ще за два дні до зустрічі у Стокгольмі потрапила в медіа. Агенція "Ройтерс" з посиланням на анонімні джерела в дипломатичних колах повідомила: Україна повністю виконала два з семи. Над іншими ще треба працювати. Це підкреслюють і європейські лідери.

Анналена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини:

Країна вже досягла прогресу в реформах, зокрема у сферах вільних ЗМІ та верховенства права. Але також зрозуміло, що для майбутнього потрібен подальший прогрес, щоб покласти край 30 рокам кумівства, і потрібно чітко заявити, що корупції теж потрібно покласти край.

Загалом звіт позитивний, а проблеми, які лишилися, в ЄС не вважають нездоланними.

Ірина Іванова, кореспондентка:

Як Єврокомісія загалом вимірює прогрес країн на шляху до кандидатства? Виконання кожного критерію отримує свою оцінку. "Виконано" - це найвищий бал, тобто реалізовано всі умови. Якщо більш ніж половина - це "хороший прогрес". "Певний прогрес" дають за виконання менш як 50% запланованого обсягу, і оцінка "немає прогресу" говорить сама за себе.

Отож, "хороший прогрес" України Єврокомісія відзначила щодо реформи Конституційного суду. "Деякий прогрес" у деолігархізації, законодавстві щодо нацменшин, боротьбі з корупцією та відмиванням коштів.

Для порівняння, Молдова повинна виконати дев'ять умов, щоб отримати статус кандидата. Виконано - три, у двох - "хороший прогрес", у чотирьох - "деякий". Грузії висунули 12 умов. Виконано так само три, певний прогрес є в семи, в одній обмежений і ще в одній жодного прогресу. Йдеться про плюралізм засобів масової інформації. Ця оцінка прогресу - проміжна. Усі три країни мають ще чотири місяці для повного виконання поставленого плану. У жовтні Єврокомісія дасть офіційну оцінку прогресу.