Вже зараз українці можуть отримувати онлайн низку соціальних послуг. Зокрема отримати статус ВПО (внутрішньо переміщена особа - ред.) та подати заяву на виплату грошової допомоги, оформити дистанційно пенсію, субсидію чи соціальну допомогу при народженні дитини.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив заступник міністра соціальної політики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Костянтин Кошеленко.

Коли ми говоримо про цифрову трансформацію соціальної сфери, то ми говоримо про два напрямки роботи. Один з них - це те, що ми робимо, так би мовити, "під капотом". Тобто створюються системи, які стійко, ефективно працюють замість старих паперових процесів. А вже інший напрямок - вже про сервіси, які доступні людям, доступні як на порталі і в застосунку "Дія", так і на сайті Мінсоцполітики, на порталі і в застосунки Пенсійного фонду.

Серед іншого громадяни вже зараз можуть отримувати допомогу для ВПО, змінювати адресу реєстрації ВПО, знімати з реєстрації, якщо повернулись уже додому. Причому останні дві послуги - вже повністю автоматичні, відбуваються без участі державних службовців.

Також на порталі "Дія" доступна можливість оформити заявку на житлову субсидію, а довідки Пенсійного фонду доступні як на порталі "Дія", так і в застосунку, так і на порталі Пенсійного фонду. Також у застосунку "Дія" працює пенсійне посвідчення.

Наразі ми активно працюємо над Бета-тестуванням чотирьох допомог для сімей з дітьми, для того, щоб у липні запустити їх на порталі "Дія".

З'явилася цифрова можливість для людей, які розмірковують про питання всиновлення. Це також реалізовано за допомогою наших систем і їх звязком з порталом "Дія". І люди вже зараз можуть на порталі "Дія" отримати первинну консультацію з питань всиновлення, а потім уже зареєструватись кандидатом в усиновлювачі.

Також це стосується і інших форм - опіки і піклування, прийомних батьків. Це також можна зареєструватись на порті. Більше тисячі людей вже скористувались цими послугами.