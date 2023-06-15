13 червня Кабмін ухвалив постанову, яка дозволить максимально спростити процедуру звернення громадян за житловою субсидією та забезпечить швидке ухвалення рішення щодо її надання. Такий спрощений механізм звільнить громадян від потреби збирати довідки. Фізично відвідувати органи Пенсійного фонду для подання спрощеної заяви не потрібно.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомила перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак.

Субсидії надаються всім громадянам, які підпадають під критерії майнового стану впродовж всього року. Зазвичай влітку видатки на електроенергію на інші послуги значно менші, ніж взимку. Тому влітку частина громадян протягом декількох місяців може не отримувати субсидії.

Але звичайно, якщо видатки родини на оплату послуг ЖКГ збільшуються, але при цьому доходи не зростають, то такі родини зможуть отримувати субсидію. Більше того, всі родини, які вже отримують субсидію, їм не треба буде взагалі нічого робити, Пенсійний фонд самостійно перерахує розмір субсидії для всіх громадян і призначить збільшений розмір субсидії всім, кому вони потрібні.

Але ті громадяни, які ще не зверталися по субсидію, і відчують, що їхніх доходів не вистачає для того, щоб впоратися з підвищенням тарифів, всі ці громадяни зможуть звернутися до Пенсійного фонду (через веб-портал, або центри надавання соціальних послуг), щоб така субсидія була призначена.

На днях Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка дозволяє значно спростити механізм подання заяви на субсидії. Як це працює. Сьогодні для того, щоб родина звернулася по субсидію, їй потрібно подати (достатньо довго) заяву, і також подати декларацію, в якій будуть зазначені і доходи родини, і всі видатки на надання комунальних послуг.

Що зроблено тепер. Постанова, яка ухвалена, дозволяє суттєво спростити для громадян подання заяви. Фактично, після того, яке це буде технічно реалізовано Пенсійним фондом, родині не потрібно буде збирати всю інформацію самостійно.

Член домогосподарства - батько чи мати - зможуть просто подати перелік імен членів родини, місце проживання і реквізити, куди можна повідомляти про призначення чи зміни по субсидіях. А всю іншу інформацію держава вже збиратиме сама за рахунок того, що багато різної інформації є в різних державних ресурсах, реєстрах.

І замість того, щоб люди збирали довідки, тепер держава буде через обмін всю інформацію підтягувати сама.