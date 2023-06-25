В МОЗ пояснили, як отримати реабілітаційну допомогу [ Редагувати ]
Реабілітаційна допомога є доступною, безоплатною, а також повністю покривається НСЗУ. Для того, щоб розпочати процес реабілітації - достатньо отримати електронне направлення від сімейного чи лікуючого лікаря.
Проходження реабілітації в амбулаторних умовах:
після отримання електронного направлення, ви самостійно зможете обрати зручний для вас медзаклад. В лікарні вас обстежать лікар із фізичної та реабілітаційної медицини й мультидисциплінарна команда фахівців;
після обстеження фахівці з реабілітації спільно з вами розроблять індивідуальний реабілітаційний план;
тривалість курсу повинна бути не менше ніж 14 днів. Зокрема, ви маєте право на 2 реабілітаційні цикли на рік.
Проходження реабілітації в стаціонарних умовах:
у разі потрапляння до лікарні й потреби в реабілітації в післягострому періоді, вас можуть перевести з одного медзакладу чи клінічного підрозділу до іншого;
стаціонарна реабілітація доступна за електронним направленням. Його може сформувати виключно лікуючий лікар;
до обстеження пацієнта підключається лікар із фізичної реабілітації та ціла команда фахівців. Після первинного обстеження формується індивідуальний реабілітаційний план;
у разі послуг за одним напрямом - реабілітаційний цикл має продовжуватись щонайменше 14 календарних днів, за двома та більше - більше 21 календарного дня. В залежності від травми, пацієнт може безоплатно пройти 2-8 реабілітаційних циклів протягом року.
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