Реабілітаційна допомога є доступною, безоплатною, а також повністю покривається НСЗУ. Для того, щоб розпочати процес реабілітації - достатньо отримати електронне направлення від сімейного чи лікуючого лікаря.

Проходження реабілітації в амбулаторних умовах:

після отримання електронного направлення, ви самостійно зможете обрати зручний для вас медзаклад. В лікарні вас обстежать лікар із фізичної та реабілітаційної медицини й мультидисциплінарна команда фахівців;

після обстеження фахівці з реабілітації спільно з вами розроблять індивідуальний реабілітаційний план;

тривалість курсу повинна бути не менше ніж 14 днів. Зокрема, ви маєте право на 2 реабілітаційні цикли на рік.

Проходження реабілітації в стаціонарних умовах:

у разі потрапляння до лікарні й потреби в реабілітації в післягострому періоді, вас можуть перевести з одного медзакладу чи клінічного підрозділу до іншого;

стаціонарна реабілітація доступна за електронним направленням. Його може сформувати виключно лікуючий лікар;

до обстеження пацієнта підключається лікар із фізичної реабілітації та ціла команда фахівців. Після первинного обстеження формується індивідуальний реабілітаційний план;

у разі послуг за одним напрямом - реабілітаційний цикл має продовжуватись щонайменше 14 календарних днів, за двома та більше - більше 21 календарного дня. В залежності від травми, пацієнт може безоплатно пройти 2-8 реабілітаційних циклів протягом року.