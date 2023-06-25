Під Енергодаром підірвали опору автомобільного мосту [ Редагувати ]
Під Енергодаром підірвали опору автомобільного мосту. На ще двох опорах вибуховий пристрій не спрацював. Про це повідомляє Baza.
Вибух пролунав 24 червня близько опівдня біля села Балки Запорізької області. Одна з п'яти залізобетонних опор моста виявилася сильно пошкодженою після підриву.
На ще двох опорах згодом виявили вибухові пристрої, що не спрацювали, на основі пластиду з детонаторами.
Довжина мосту, яку хотіли підірвати партизани, 150 метрів. Він знаходиться за 38 км від Енергодара. Під цим мостом розташована залізнична гілка, що веде до міста (уже рік не використовується).
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