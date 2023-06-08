Експерти кажуть, навіть після деокупації станції, запустити її в роботу швидко не вдасться.

Підірвавши ГЕС у Херсонській області, росіяни не тільки вчинили акт екоциду в Україні: вони вкотре наразили на ядерну небезпеку увесь світ. Адже стрімке зниження рівня води у Каховському водосховищі - додаткова загроза для окупованої атомної станції. В "Енергоатомі" запевняють: ситуація на об'єкті під контролем, води у ставку охолоджувачі достатньо для потреб АЕС. Більше про те, що відбувається в Енергодарі, розкажемо далі.

Ситуація на ЗАЕС стабільна та контрольована. За даними "Енергоатому", рівень води у ставку-охолоджувачі станції - понад 16 з половиною метрів. І цього цілком достатньо, щоб забезпечити потреби ядерного об'єкту. Оскільки енергоблоки не працюють, води зі ставка випаровується не багато. На цьому в ефірі "Єдиного марафону"наголосив і сам голова "Енергоатому" Петро Котін.

Петро Котін, президент ДП "НАЕК "Енергоатом":

В такому режимі достатньо тої води, яка перебуває на майданчику Запорізької атомної станції, зараз є в ставку охолоджувачу. Проект станції розрахований на те, що може статися така подія, як падіння рівня Каховського водосховища і там є заходи, що потрібно робити, але знову ж таки потрібен бути персонал, керівний відповідальний персонал.

Аби оцінити ситуацію на ЗАЕС, найближчим часом туди має приїхати гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Втім поки на станції перебувають російські військові, гарантувати її безпеку за будь-якого розвитку сценарію просто неможливо. Останні події у Херсонській області вкотре довели, країна-терористка не зупиниться ні перед чим. Більше, як за рік окупації станції, загарбники неодноразово вдавалися до погроз ядерного терору та продовжують використовувати АЕС, як військову базу.

Дмитро Орлов, міський голова Енергодара:

Вони замінували периметр станції і ретельно його підтримують. Стосовно присутності військових і військової техніки, десь до тисячі людей особового складу перебувають там, використовують її, як таку ядерну фортецю, саму промислову зону АЕС і, на жаль, є і боєприпаси, є і важка техніка.

Експерти кажуть, навіть після деокупації станції, запустити її в роботу швидко не вдасться. На це впливає не тільки стан самого об'єкта, а й ситуація із Каховською ГЕС.

Григорій Плачков, екс-голова Державної інспекції ядерного регулювання (2017-2021):

В тих умовах руйнації Каховської дамби і зниження рівня Каховського водосховища це неможливо, це є питання безпеки. Тому що коли АЕС виробляє електроенергію, вона потребує більше води і дійсно може не вистачить охолоджувальної спроможності ставків охолоджувачів.

В самому Енергодарі через підрив Каховської дамби не буде води для поливу. Загалом, каже міський голова, ситуація у місті залишається напруженою. Окупанти ще більше посилили психологічний та фізичний тиск на місцевих жителів. Стали частіше проводити рейди по оселях та продовжують примусову паспортизацію.