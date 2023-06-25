Україна виконала дві умови з семи - у сфері судової реформи та медіазаконодавства - на шляху до переговорів про приєднання до Євросоюзу. На черзі домашнє завдання 5 вимог від Єврокомісії: це і боротьба з відмиванням коштів, антикорупційний закон, антиолігархічна реформа, а також реформи Конституційного суду та Вищої Ради правосуддя.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів Денис Маслов, голова комітету Верховної Ради з питань правової політики Денис Маслов.

Якщо ми говоримо в розрізі виконання умов які були поставлені Європейською комісією перед Україною рік тому, коли нам надавали статус офіційного кандидата на вступ до ЄС, у частині судової реформи, з семи умов, були дві.

Другу умову про формування Вищої ради правосуддя та Вищої комісії кваліфікаційної комісії за новими умовами ми повністю виконали.

Перша умова щодо імплементування та прийняття закону про добір суддів Конституційного суду - зазначено "суттєвий прогрес". Чому суттєвий прогрес - бо ми за наслідками 9-місячних консультацій, перемовин, плідної роботи з Венеційською та Європейською комісією прийняли проект за основу, і приймемо в цілому. І тоді всі дві умови будуть виконані повністю.

І в частині, що стосуються судової реформи, Україна зможе почати перемовини. Це точно не завадить перемовинам з ЄС про подальшу нашу інтеграцію повноцінну в ЄС. Але це один напрямок.

Інший напрямок - що потребують наші люди, наше суспільство. Тут можемо говорити, що виконання цих двох умов точно не є достатнім. І найголовніше, що потребують наші люди - це справедливості. Вони мають, приходячи до суду, відчувати справедливість. Якщо їх права хтось порушує, будь-то державний орган, правоохоронний, - вони знайдуть захист...

Ось тут ми абсолютно непримиренні. Була відповідна заява Верховної Ради, було в пятницю засідання РНБО. І ми чітко сказали - ми підемо на всі рішучі, кардинальні кроки, щодо того, що система корупція с суді має бути викорінена раз і назавжди.

Там зокрема передбачається посилення кримінальної відповідальності за прояви корупції в системі правосуддя. Хочу акцентувати увагу, що це стосується не тільки суддів, а всіх, хто дає та вимагає хабарі.