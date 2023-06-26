Звільнення села Рівнопіль: українські військові показали відео [ Редагувати ]
У понеділок, 26 червня, українські військові показали кадри зі звільненого села Рівнопіль Донецької області. Населений пункт було звільнено 25 червня. Про це повідомляється у Facebook 31-ї окремої механізованої бригади.
Сьогодні 25 червня 2023 року бійцями 2-го механізованого батальйону 31-ї окремої механізованої бригади було звільнено селище Рівнопіль.
За словами бійців, "окупанти тікають, а ми йдемо вперед".
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